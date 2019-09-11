Fare kapanı!

Bedava peynir sadece fare kapanında olur misali “Cebimizden 5 kuruş para çıkmayacak” diye yaptırdılar, kasada para bırakmadılar!

Osmangazi Köprüsü'nden Temmuz 2016 ve Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 3 yıllık dönemde 22 milyon otomobil eşdeğer araç geçti. Köprüye verilen garanti 3 yılda 43 milyon 800 bin otomobil eşdeğer araç geçişiydi.

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Zira az araç geçiyor diye köprüler zarar etmiyor! Yapan ve işletenler cayır cayır para kazanıyor. Bilin bakalım geçmeyen araçların parasını kim ödüyor? Olan bizim vergilere oluyor.

AKP iktidarı sanki yeni bir buluşmuş gibi dünyanın tercih etmediği yap-işlet- devret yöntemini Türkiye'ye dayattı. Adını “Mega Projeler” koydu… Yandaşlarını böyle doyurdu!

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Türkiye'de bilinen yap-işlet-devret projeleri arasında havaalanı projeleri yaklaşık 70 milyar dolarlık sözleşme değeri ile ilk sırada…

Enerji projeleri 26 milyar dolar ile ikinci… Karayolu 20 milyar dolar ile üçüncü… Sağlık tesisi 15 milyar dolar ile dördüncü…

Sadece karayollarından örnek vereyim. Bilinen garantili proje 20 milyar dolar… Devletin kefil oluğu miktar 16 milyar dolar. Proje maliyetlerinin yüzde 80'ine kefil… Sorsan bedava!

Yapan şirket batarsa sen ödeyeceksin. Güzel kardeşim yandaşlar taş mı yesin?

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Devletin yanlış fiyatlandırma politikası nedeniyle ülkenin elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar civarında…

Ödenmesinde sorun yaşanan meblağ 12-13 milyar dolar düzeyinde… Şimdilik! Oysa bu enerji yatırımları yap-işlet-devret yöntemiyle yapılsaydı kefili devletti. Kefili devlet olunca projeyi göster, krediyi ilk yılları ödemesiz al şeklindeydi. Devlet şirkete, şirket kredi taksitine, artan da cebeydi…

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Şanslı 26 milyar dolar sahibi arkasına devleti alıp kotardı işi… Herkes devleti arkasına alamadı, birçoğu battı! Şimdi onlar ucuza devletleştirilirler, bir klasik olarak yandaşların üzerine geçirilirler!

Zira devlet katında, hesaplamalarda bunlar borç olarak görünmüyor. Zaten bu yüzden tercih ediliyor. Kredi kartına 25 yıl taksit gibi… Oysa bildiğin borç…

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Bütçeye göre döviz fiyatları artmazsa, mesela 2019 yılında hedeflendiği gibi dolar ortalaması 5 lira 60 kuruşta kalırsa, bütçeden bu ödemelere ayrılan para 2019 yılı için 14 milyar lira…

2020'de 25 milyar lira… 2021'de 28 milyar lira… Dolar 5.60 da kalamadı! Ödemeler dolar ve Euro bazında olduğu için ödeyeceğimiz masraf arttı!

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Bu durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sordular; “Sırf muhalefet olmak için bu dev projeye karşı çıkanlara en iyi yanıtı vatandaşlarımız vermiş oldu” diye yanıtladı.

Millet bunu istiyor edebiyatı… İşin açıkçası Bakan Bey haklı! Gerçekten de millet bunu istiyor. Kış geliyor. Tanzim satış mağazaları onları bekliyor! Millet ne zaman bunlara pirim vermemeyi öğrenir, ancak o zaman zenginleşir.