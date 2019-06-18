Geleceği kararana internet bedava!

Binali Yıldırım'ı televizyonda izliyorum, ciddi ciddi “Vatandaşlarımız bilsin, biraz teknolojiyle aram iyidir!” dedi… Aklıma bilgisayar faresini sanki gerçek fare gibi eğri büğrü tutuşu geldi!

Mousepad yamuldu, gözleri yaşlı. Anası ağladı. Belli ki Binali Bey ile teknoloji arasında platonik bir aşk söz konusu… Binali Bey'in teknoloji ile arası iyiydi ama teknolojinin Binali Bey ile arası yoktu!

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Binali Bey'den geçtim, yandaşlarının bile arası iyi değil teknolojiyle! Başbakanlığında “Bu bilişime fazla kafayı yorarsan, sıyırırsın” demişti.

Hemen arkasından Sabah Gazetesi Ekonomi Servisi Başbakan'ın sıyırma demecini adeta haklı çıkardı. Haberi patlattı, “Kamuya 100 bin bilişim personeli alınmasına karar verildi!” Maaşı bile belliydi. O zamanın parasıyla 8 bin lira…

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Haberin üzerinden 3 yıl geçti. Bırak 100 bin kişiyi, alındı mı acaba bin bilişim personeli… Hayatları yalan dolanla geçti!

Bilişimci deyince bu muhteremler cep telefonu ile resim çekip Facebook'ta paylaşanları anlıyorlar herhalde…

Haberi yapana sorsan “Bilişimci ne iş yapar?”, bir suratına bir tavana bakar. Bilgisayar operatörüne bilişimci diyorsan, eyvallah… Gir internet kafeye istemediğin kadar velet bulursun orada…

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Seçimin en afili vaadi, uzay mekiği kullanır gibi bilgisayar faresi ile amansız mücadele eden Binali Yıldırım'ın İstanbullu gençlere 10 gigabayt bedava internet teklif etmesi…

Erzurum, Malatya, Bursa'nın gençleri zengin mi? Buyrun verin kazandığınız bütün belediyelere… Sahi cepten mi, sabitten mi vereceksiniz interneti? Operatör fark edecek mi? Tek seferlik mi? Haftalık mı?

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Yine de benim, “kankalarım” dediği gençlere 5 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı karşılığı internet teklif etmesi garibime gitti. Yahu 2014'te Ulaştırma Bakanlığı sırasında, internet aynı bakanlığa bağlıyken, Türkiye'de Twitter'a erişim yasaklanmamış mıydı?

Yahu AKP Hükümeti değil mi Netflix, BluTV ve benzeri sitelere sansür uygulayacak yasalar çıkaran. Dünyanın en büyük dijital kütüphanesi olan Wikipedia'nın yasağını yıllardır kaldırmayan.

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Esas gençlere bedava internet vereceğine, iş ver. Genç nüfusta (15-24) işsizlik oranındaki artış 7.5 puan oldu. Genç işsizlik yüzde 25.2'ye ulaştı. Resmi rakamlarla bile gençlerde işsizlik rekor kırdı! Kimsenin yüzü kızarmadı!

Araştırmalar 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 29.1'inin ne eğitimde ne istihdamda adı olmadığını söylüyor! Her 3 gençten 1'i bomboş oturuyor! Hükümet olarak geleceklerini karartmışsınız, internet ile mi oyalayacaksınız?