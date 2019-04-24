Gitme çocuk!

Malum ekonomi hakkında yazıyorum. Bunun eğitimini aldım. Ne anlatayım? Amerika'nın İran ambargosunun Türkiye ekonomisine etkisini mi?

Yoksa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz” deyip daha da borçlanacaklarını haber vermesini mi?

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Daha İstanbul seçimleri masanın üzerinde… Seçimler tekrarlanırsa nasıl bir fatura çıkacak ülke ekonomisine? Gündem kalabalık…

Yanlış kararların ekonomiye etkisi bazen üç ay, bazen bir yıl olur. Bizimkiler bu konuda daha başarılı… Ülke ekonomisi bir türlü kaldıramıyor kafayı!

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Birden gündemim değişti. Çoktan kaybetmişiz ekonomiyi… Sadece ekonomi olsa yine iyi… Türkiye bir nesli küstürdü, on yıllarını kaybetti. Onlar da farkında! Yoksa neden birlik beraberlik mesajı versinler ki her dakika?

Beyin göçü artık üniversiteden mezun olup da iş veya imkan bulamayan gençlerin yaptığı bir eylem olmaktan çıktı. Lise hatta ortaokul öğrencileri ülkeden kaçma hayalleri kurmaya başladı!

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Sunucu çocuğa soruyor; “Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Hayallerin neler?” Çocuk; Köln Üniversitesi'nde okumak ve Alman vatandaşı olmak diyor!

Tecrübeli sunucu bu cevap karşısında afallıyor. Ahahahasssiii… diyecekken, son anda ahahhahayır'a çeviriyor. Başkaları adına sunucu utanıyor, ben utanıyorum.

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Bahçeli; “O adam Kılıçdaroğlu'na neden saldırdı düşünmek lazım” diyor ya… Hiç düşünmüşler mi neden 15 yaşında pırıl pırıl çocukların hayallerinde yok Türkiye?

İnsanları fikirleri ve yaşam tarzları yüzünden ayrıştırıp onlara düşman olursanız, hevesleri kaçırırsınız. Bütün başarınız milleti tam ortadan ikiye ayırmanız!

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Sunucu'nun “Ahahahahayir” dedikten sonra “ama havalimanı, yollar, köprüler, tüneller, yollar, duble yollar, yollar da yollar” yaptık neden demedi?

Milyonlar bunların aslında kendi paralarıyla yapıldığını bilmiyorken, çocuk bunu yemedi! Çok trajik ama kim onu yadırgayabilir ki? O çocuğun sözleri, bu ülkenin son 17 yılının özeti…

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O çocuk annesinin karnında bile değilken bu ülkeyi yönetmeye başladı AKP… Şoförüne bir torpil geçip milletvekili, yönetici yaptıranların yönettiği bir ülkede ne olacak ki büyüyünce?

Uygulanan ayrımcılık, kayırma sadece ekonomiyi değil, bu ülke insanlarının aidiyet duygusunu da bitirdi. Neyse ki yaşı küçük! Yoksa anında fetö bağlantısı tespit edilip terörist çıkardı!

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Tamam. Türkiye'de yaşamak boğucu bir hâl aldı. Yine de gitme çocuk! Atatürk'ün sana dediklerini hatırla… Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!