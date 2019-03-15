Hasretim aşk kokan yıldızlara!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bunlar ülkemizin uzay çalışmalarına karşı çıktı. Ya bizim hasretimiz bu!” dedi… Neyle gideceksin ki? Mancınık oraya kadar insan atabiliyor mu sanki? Ankara'dan kalkan treni Konya'ya sağ salim ulaştıramayan bir ülkenin uzaya nasıl gideceği ister istemez düşündürüyor beni…

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Bu hasreti ne zaman sona erdiririz? Ne zaman kavuşuruz aşk kokan yıldızlara? Daha vizesiz gidemiyoruz Avrupa'ya… Biraz zor olacak bu dolar kuruyla!

Para nereden bulunacak? Uzay gemisi yap-işlet-devret mi olacak? Gemiyi kim yapacak? Belli ki yine malum gruplar yolcu garantisi ile ihaleyi kapacak!

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“Şırnak'a doğalgaz getirdik” dedi. Doğalgazı olmayan Şırnaklılar alkışladılar. Mars'a TOKİ konutları kampanyası yapsalar, satın alan dahi çıkar. İyi de ülkenin dünyaya 470 milyar dolar borcu var. Önce borcunu öde sonra gidersin derler adama… En fazla bir arkadaşa bakıp çıkarsın yıldızların altında…

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İlk kim gidecek uzaya? Bence Merkez Bankası çalışanları… Eğitime bile gerek yok! Kendileri 2019 enflasyon hedefini “yüzde 5” koyacak kadar uzaylı… Edirne'den Karsa, Jüpiter'den Marsa kim böyle hedef koysa hilafsız gönderiler uzaya…

Zira fırlatma hesaplamalarını Merkez Bankası yaparsa kuvvetle muhtemel “yüksek hızlı mekik” E-5'de trafiğe takılır. Jüpiter'e gitmeyi hedeflerken Sultanbeyli'de yere çakılır!

Neyse ki Cumhurbaşkanımız sevenlere, sevip de kavuşamayanlara, uzaya hasret kalanların acılarına tercüman oluyor. Gerekirse patates yemeyiz ama biz Mars'ı da iyi biliriz. Venüs'ü, Uranüs'ü sizden öğrenecek değiliz.

Belki de sorar öğreniriz, gittik deriz! Dünyada hemen hemen her ülke uzaya çıktı. Bize tanzim satış kuyrukları kaldı.

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Amerikalı, Kanadalı, İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus, Çinliyi saysam normal dersiniz değil mi? İspanyol, Danimarkalı, Belçikalı, Hollandalı da tamam… Ya Koreli, Bulgar, İsviçreli, Macar?

Say say bitmez… Bu sayfa yetmez. Porto Rikolu, Kosta Rikalı, Meksikalı, Kübalı, Litvanyalı, Vietnamlı, Arjantinli… Kolombiyalı, Özbek, Moğol, Gürcü, Hintli, Malezyalı, Kırgız, Azeri… Kazak, Afgan, Suudi… Daha sayamadığım bir sürü ülke gitti, geldi.

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Hepsinden geçtim, üç tanesi de Suriyeli… Savaştan kaçtılar… Şu anda ikisi Almanya'da… Türkiye'de yaşıyor biri… Sorun anlatsın size uzay hasretini…

Cumhurbaşkanı'nın karşı çıkılıyor dediği, kurulan Uzay Ajansı'nın harcamaları… Ne bütçesi belli, ne nasıl denetleneceği… Kuruma kimler atanacak, maaşları ne olacak?

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Ajansa çalışan alınırken KPSS notuna mı bakılacak? Yurtdışı fuar veya etkinliklere ajanstan kimin çocukları katılacak? Bizim vergiler bu sefer de uzaya akacak.

Parti kolları, parti teşkilatı, milletvekili akrabası, imam hatipten arkadaşı, memleketten yakını… Tabii ki uzaya gitmek onların da hakkı! Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı… Bitsin artık bu hasret uzayda buluşalım gayrı…