İşsiz güçsüz!

İşsizlik rakamı yüzde 13.5 olarak açıklandı. Böyle söylemenin yok ki anlamı? İşsizlik noktalar, virgüller, yüzdeler ile açıklayınca istatistikten ibaret oluyor. Pek çok kişiye hiçbir şey ifade etmiyor.

Karşılaştırma yapmak en güzeli… Felaket olarak nitelendirilen koalisyon hükümetleri dönemi var ya… İşsizlik yüzde 6.5'taydı 2000 yılında… Şimdi yüzde 13.5'te!

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Bir yıl içerisinde her kesimden 1 milyon 11 bin yeni işsiz yarattı. Krizde değiliz diyen kaldı mı? İki kişiyi hariç tutuyorum. Baksanıza biri uzaydan bahsediyor diğeri beka meselesine takıldı…

Hani geçen yıl yüzde 2.6 büyümüştük? Hani en kötüsü geride kalmıştı? İşsiz sayısı 4 milyon 302 bin kişi olarak açıklandı! Hem de büyürken işsiz sayısının rekor kırması… Hiç inanılırlığı kalmadı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, halka yıl sonuna kadar 2.5 milyon kişiye istihdam sağlama sözü verdi. Muhtemelen kafaya göre sayı söylemedi. Koskoca bakanın velev ki sözünü tutamazsa ne yapması gerektiği belli…

Her şey düzeliyor algısı yaratılırken aslında hiçbir şeyin düzelmediği aşikar. Ele güne inanıp da ekonomiyi karalara boyadılar yar… “Hedefi tutturduk” derler, inananı da çıkar!

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Sorsan; işsiz sayısının artması refahın göstergesi… Ekonomi o kadar iyi durumda ki, kimsenin çalışmaya tenezzül etmemesi! Bunu söylemezlerse hatırım kalır bir tanesi…

Şirketler ne zaman eleman alır? Ülkenin istikrara kavuşacağına inanıp büyüme beklentisine güvenirse… Bu sayede daha çok iş yapacaktır. Daha çok kazanacaktır. İşleri büyütmek için işe alıma başlar. Var mı öyle bir görüntü? Yok!

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Peki, ne var? İstihdam seferberliği… Her yıl yapıldığından artık gelenekselleşti… Sahi önceki seferberliklerin sonucu ne oldu? İşsizlik fonundan patrona ödenen paralar. Bol bol vaatler… Bu sefer yer mi? Ne üretip kime satacak ki? Kağıt üzerinde işsizlik biraz düşer. Dolar kuru artar veya faizler yükselirse herkes aldığı çalışanı iade eder!

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Amerikalı rahibin bize maliyeti; ağustos ayından beri 570 bin kişi işini kaybetti. Ekonominin kötü yönetilmesi ile alakası yok ki! Buna inanan da ülkenin yüzde 50'si…

Rahip sadece gidişatı hızlandırdı. Bu sonuç kaçınılmazdı. Özel sektörde yatırım falan kalmadı. Yatırım yoksa ne yapacaksın fazla elemanı? Haliyle firmalar gider kısmak adına işçi çıkardı.

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İçki olarak bilinse de aslında bütün kötülüklerin anası işsizliktir. Öncesinde yaşadığımız krizlerden farklı olarak toplumsal etkilere sahiptir.

İnsanlar işsizken içtiğin chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie bile tatsız gelir. “En kötüsü geride kaldı” derken bir bakmışsın kötü ekonomi her şeyi değiştirir!