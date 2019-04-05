Kaptanınız konuşuyor Atatürk Havalimanı kapanıyor!

Kaptanınız konuşuyor. Kemerlerinizi bağlayın. İstanbul Atatürk Havalimanı 24 saat sonra kapatılıyor. İstanbul'un kalbinden anasının nikahına taşınıyor. Gözünün yaşına bakılmadan milyarlarca dolarlık yatırım hurdaya çıkarılıyor.

Oysa 2017 yılında dünyanın en iyi 3'üncü, 2018'de dünyanın en iyi 5'inci havalimanı seçilmişti. Amaç, büyük kısmını yıkıp arsasını imara açmaktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İmamoğlu aldı. Hesap tutmadı. Milyarlarca dolar boşa aktı!

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İşin ilginci Atatürk Havalimanı'nda bütün pistler kapatılmayacak. Cumhurbaşkanı ve diğer devlet görevlileri bu havalimanını kullanacak!

Vatandaş yollarda sefil olurken onlar şehrin en güzel konumundaki Atatürk Havalimanı'nın keyfini çıkartacak.

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Daha metrosu yok, milyonlarca kişi otobüs ile taşınacak. Taksi, uçak bileti parasına mal olacak. Anlaşma gereği İstanbul'a uzun yıllar yeni havalimanı da yapılamayacak.

İstanbul Ha­va­li­ma­nı iktisadi açıdan tam bir israf ve felaket! Atatürk Havalimanı ihtiyaca cevap vermez hale gelmiş olabilir. Lakin gidip de ıskartaya çıkartmazsın. Ya büyütürsün, ya ufak çaplı yeni bir havalimanı yaparsın.

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Nitekim yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli birinci faz tam bitmeden yarım yamalak açıldı. Sadece 10 milyon kişilik daha fazla kapasite için 7.5 milyar Euro harcandı.

Oysa Atatürk Havalimanı'nı işleten TAV'ın verdiği bilgiye göre sadece 90 milyon Euro harcanarak kapasite yıllık 80 milyon kişiye çıkartılmıştı.

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Yap-işlet-devret ile Zafer Havalimanı'nı açtılar. Kütahya'da yaşayan bir ilkokul çocuğu bulsalar, “Yavrucuğum, buraya uçak indireceğiz. Kaç kişiden hesap etmeliyiz?” diye sorsalar… O bile 4 yılda 4 milyon 73 bin 18 yolcu garantisi vermezdi!

Nitekim 4 yılda kullanan yolcu sayısı 170 bini geçmedi. Taa 2044 yılı anlaşmanın bitiş tarihi! Zafer Havalimanı'na sadece İstanbul'dan sefer var. Bu saatten sonra kim uçar?

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İstanbul'dan yeni havalimanına gitmek 2 saat… Haliyle en az 2 saat önceden orada olmak gerekiyor. Etti 4 saat… Bir saat uçak sürüyor. Etti 5 saat…

Kütahya-Uşak-Afyon illeri ortak kullansın diye havalimanı Kütahya sınırları içinde dağ başına yapıldı. Üçüne de uzak. Havalimanı Kütahya'ya 45 kilometre, Afyon'a 60 kilometre, Uşak'a 100 kilometre uzaklıkta.

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Hadi uçaktan indi, bavulu aldı, arabaya bindi, şehre yol kat edildi. Ona da 1.5 saat diyelim. Etti mi 6.5 saat… Oysa İstanbul-Kütahya arabayla 3.5 saat sürüyor. Yolda yarım saat oyalan… 4 saat…

Zira aynı hesapla arabayla İstanbul-Ankara 5 saat… Yine arabayla İstanbul-İzmir 5.5 saat…

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Bu kadar kazık yedikten sonra, lütfen kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyin ve yerlerinizde oturmaya devam edin.

Türkiye ekonomisi türbülansa girerken “Boş yere bu kadar para nereye harcanıyor” demeyin. Uçakta domates suyunuzu içmeyi ihmal etmeyin!