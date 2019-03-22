Kim doların artmasını ister?

Bankalardaki döviz mevduatı rekor kırarak 175.8 milyar dolara yükseldi. Döviz mevduatı oranı TL mevduatı geçti.

Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çıktı, köylü kurnazı tiplemesiyle; “Dolar 10 lira olacah ya, 15 lira olacah ya” deyip, “şimdi bunlar gara gara düşünüyor” diye devam etti.

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Tek eksiği alt fonda gülme efektiydi… Lakin şive komikliğinin modası çoktan geçti. Ne yalan söyleyeyim, yine de ben sevdim bu halini… Gidip de bağırıp, çağırıp, etrafı tehdit etmekten, stres yaratmaktan daha iyiydi.

Sonuçta bir Berat Albayrak kolay yetişmiyor. Zira dediği gibi “Kriz çıksa da, füze yağsa da satsak kâr etsek” diye kimse beklemiyor!

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Kim, neden füze atılmasını, doların artmasını ister ki? İşçi, memur, çalışan, emekli mi? Dolardaki artış alım gücünü eritiyor, enflasyonu körüklüyor. Bırak dolar biriktirmesini, çoğunun derdi ay sonunun gelmesi…

Çiftçi ister mi? Gübre, mazot, ilaç… Hepsi dolarla… Dolar biraz daha artarsa yanar valla… Esnaf ne durumda? O siftah derdinde… Vatandaşın alım gücü düşerse vay haline…

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Sanayici, üretici kur artışını ister mi? İki yönden etkileniyor. İthalat bağımlısı yapı nedeniyle birincisi üretim ve yatırım yönünden. İkincisi döviz kredileri nedeniyle de finansman yönünden…

Üretimin ham maddesi ithalata dayanıyor. Kur artınca üretim kesiliyor. Üretse, malın fiyatı artıyor. Bu sefer de satamıyor. Diğer yandan 200 milyar doları aşan borçları var. Kur artınca ya batıyor, ya konkordato ilan ediyor!

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İnşaatçılar? Anlatmama gerek yok. Çoğu işi yarıda bıraktılar. Enerji sektörü? Tamamının borcu döviz bazında… Her kuruş artışta zarar yazıyorlar aslında…

Bankalar ister mi? Döviz arttı, bankaların 2018 kârları cücük kadar kaldı. Şirketlere verdiği krediler battı. Yurtdışından aldığı döviz bazında borçlar katladı, maliyetleri arttı. Nitekim onları TL'ye çevirip kredi olarak dağıttı. Bankacılık ve finans kesimi, dövizin artmasını isteyecek son sektör.

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Yine de insanlar dolarda artış bekliyor. Para buldu mu döviz alıyor. Nereden biliyoruz? Onca tedbir alındı. Bana mısın demedi, daha da hızlandı! Türk Lirası faizleri artırıldı. Döviz ile sözleşme yapmak yasaklandı. İhracattan elde edilen gelirin bankaya yatırılması zorunluluğu getirip TL'ye çevrilmesi kararı alındı. Döviz mevduatından alınan faiz gelirin stopaj oranları artırıldı. İşe yaramadı!

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Bankalarda 176 milyar dolarlık mevduat var ama böyle bir para var mı? İşin doğası gereği yok! O para yatacak değil ya… Ya kredi verilmiş durumda, ya da kullanımda… Sorun da burada!

Millet kendi parasına güvenmiyor ki, ufak ufak dolar alıyor. Şirketler de borcu için biriktiriyor. Önce güvenin sağlanması lazım. O da “şimdi bunlar gara gara düşünüyor” demekle olmuyor!

Yanlış tespit ama sempatik… Lütfen git kendini çok sevdirmeden! Bu iş böyle yürümez, sen de biliyorsun gizliden…