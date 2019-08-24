Kime teşekkür ediyoruz?

Yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolundan ilk 9 günde devletin verdiği garantinin yüzde 50 üzerinde araç geçti. Yani 10 araç garanti verilmişse 15 araç yolu kullandı.

Bu durum Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın zafer nidaları ile “Sırf muhalefet olmak için bu dev projeye karşı çıkanlara en iyi yanıtı vatandaşlarımız vermiş oldu” şeklinde yankılandı.

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Bugüne kadar anlamamışsa, nasıl anlatsak acaba? Zor görünüyor ama şansımı deneyeceğim galiba… Projeye karşı çıkan yok! Taa Ecevit zamanından beri kimsenin itirazının olmadığı bir yatırım.

İtiraz edilen konu, fahiş kullanım ücreti ve ihale ediliş şekli! Aklı başında kimsenin imzalamayacağı yap-işlet-devret modeli… “Cebimizden 5 kuruş para çıkmıyor” denilerek milletin kandırılması ve devlete yüksek maliyeti… Bilmem anlatabildim mi?

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Şirketin biri elini taşın altına koyar, İstanbul-İzmir arası yol yapar, istediği fiyatı da koyar. Eyvallah… 3 milyarlık yatırımı 10 milyara mal ettim diye garanti para istemez böylece…

Ya da devlet vergi topluyor ya… Topladığı vergileri sağa sola dağıtacağına, yol yapar, hizmete açar, işletme giderlerini ücret olarak toplar.

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Gelelim 256 liralık otoyol ücretiyle övünen Bakan Bey'in hesabına… Bu gibi projelerde ortalamaya bakılır. Bayram tatili gibi zamanlara denk gelen kısımdan örneklem alıp genellemek, insanları “üzümlü kek” yerine koymak demek!

Kendisi ekim, kasım aylarında kaç araç geçtiğini de açıklar mı? Sonuçta o da halkın yanıtı!

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Aynı güzergâh içinde bulunan ve günde 40 bin araç garantisi verilen Osmangazi Köprüsü'nden yoğun 9 gün boyunca kaç araç geçti? Açıklamaya göre 353 bin 739 adete eşdeğer… Böl dokuza, günde 39 bin 304 adet ortalama… Yine tutmamış!

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Peki, en iyi yanıtı veren vatandaş bu yola 256 lira ödemekten memnun mu acaba? Aynı vatandaşın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Kuzey Marmara Otoyolu'na, Zafer Havalimanı'na, Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı gibi para garantili projelere dair cevabı var mı?

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Hele Zafer Havalimanı! Kütahya'da yaşayan bir ilkokul çocuğu bulsalar, “Yavrucuğum, buraya uçak indireceğiz. Kaç kişiden hesap etmeliyiz?” diye sorsalar… O bile “Burayı 4 yılda 4 milyon 73 bin 18 yolcu kullanır” demez!

Nitekim 4 yılda kullanan yolcu sayısı 170 bin 534'te kaldı! Bakan Bey merak ediyor mudur vatandaşın yanıtını?

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Garanti edilen iç hatlar yolcu sayısında sadece yüzde 5 doluluk oranı söz konusu… Yapan şirket için fark eden bir şey yok!

Taahhüt edilen yolcu sayısının tamamı havalimanına gelmiş gibi parasını alıyor. Ödemeler Hazine kasasından 21 Şubat 2044'e kadar devam edecek. Sahi bu güzide proje için vatandaş en iyi yanıtı kime verecek?