Kış günü yaz saati!

Herkesin üzerinde bir ağırlık var. Muhtemelen artan vergilerden… Sigara, alkol gibi alışkanlıklardan uzaklaşmanız sizi bir süreliğine rahatlatsa bile elbet o kombiyi açacaksınız.

Üst üste kazak giyerek daha ne kadar dayanacaksınız?

Kasım ayı kapıda… Daha da soğuyacak hava… Zira o kombiyi bugünden açana aralık ayında Bakü-Ceyhan boru hattı gibi fatura…

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“Eyy” diye duyduğunuz iç sesiniz değil, korkmayın. Kanalı değiştirmenizin bir faydası olmayacak. Ne de olsa her kanalda o var! En iyisi televizyonu kapatın, elektrik faturasını azaltın.

Avrupa ülkeleri kış saatine geçti. Bizde yaz bitti, saati kaldı. Zifiri karanlıkta uyanacaksınız. Hemen elektriği açmayın!

Bekleyin gözleriniz alışsın. Yarasaları örnek alın. Nisan ayına şunun şurasında 6 ay kaldı, dayanın!

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Matematik dünyanın her yerinde matematik aynı olduğuna göre Amerika'sından Almanya'sına, Fransa'sından İngiltere'sine hesaplıyorlar, yaz-kış saati uygulamasının daha akıl kârı olduğuna karar veriyorlar.

Biz hesaplıyoruz sonuç farklı çıkıyor. Haliyle karanlıkta evden çıkıp, karanlıkta eve giriyoruz. Belli ki gece hayatını pek bir seviyoruz.

Altı yaşında çocukları narkotiğin şafak operasyonları gibi karanlıkta okula gönderiyoruz.

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Halbuki yaz-kış saatinin mantığı nedir? Ülke menfaatleri açısından saatleri kalabalık ve işgücünün yoğun olduğu yere ve doğaya göre ayarlamak. Gün ışığından daha fazla yararlanmak…

Biz ne yaptık? Saatleri Iğdır'a sığdırdık. Oysa mantıklısı 60 milyon kişinin etrafında yoğunlaştığı İzmit'i esas almaktı.

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Avrupa da yaz-kış saati uygulamasını konuşuyor. İyi de onlar normal saatleri olan kış saatinde kalmayı tartışıyor. Bizim gibi yaz saatine geçmeyi değil!

Şu şansa bakın ki “yaz saati” uygulamasıyla Katar da bizimle aynı saat diliminde… Keza Mekke ile Medine…

Muhtemelen aynı boylamı kullanmanın getireceği sevap adına Türkiye'nin zaman dilimi değiştirildi. Söz konusu Arap hayranlığı olunca var mı daha önemlisi?

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Türkiye'nin ekonomik ilişkileri ağırlıklı olarak kiminle? Avrupa… Keza kış saati sayesinde ucundan Amerika'yı da uyanık yakalıyorduk. Üç-beş iş bağlıyorduk.

İspanya, İngiltere'nin bile daha batısında olmasına rağmen Almanya ile aynı zaman dilimini kullanıyor. Neden? Mesai saatlerini bire bir Avrupa'ya uyarlamak için…

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İhracatçılardan, finans piyasasına kadar birçok kesim mesaisinin önemli bir bölümünde yurtdışındaki ortak ve müşterileri ile temas halinde… Nitekim bu açıdan ülkelerle aramızdaki saat farkı kritik önem taşıyor.

Bir sorsunlar bakalım işler geçen kış nasıl gitmiş? Çoğunluğun fikri neymiş? Yıllardır kullanıyoruz, acaba ne kadar tasarruf etmişiz? O parayla yeni bir uçak daha alabilecek miyiz?