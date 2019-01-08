Koca ülkede bir İzmir grevde!

Senin ana­yasal bir hakkın var; Grev! Kullana­biliyor musun? Hayır! Kulak memesi gibi… Orada duruyor, lakin pek bir işe yaramıyor! Koca ülkede sadece İzmir'de kullanıla­biliyor.

Yıllardır İzmir Belediyesi dışında “grev” duymadım. “Nasıl izin verildi ona” diye soracağım ama sebebi belli… İzmir olunca, Hükü­metin bakış açısı değişiyor anında… Hele seçim yakla­şınca!

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Toplu taşımacı İZBAN gün­lerdir grevde, kimseyi taşımı­yor. Lakin ortalama “yüzde 26 zam” önerisini bağlı oldu­ğu Demiryol-İş Sendikası beğenmedi ki; greve devam etti. Ne istedi? Yüzde 65!

Tabii ki yapsınlar. Anaya­sal haklarıdır. Zira, mevcut Türkiye koşulları içerisinde kim bu kadar zam alacak? İnsan merak ediyor. Şu şansa bakın ki hemen ardından İzmir metrosu ile tram­vay çalışanlarının da greve hazırlandığı açıklanıyor.

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Bu durum Cumhurbaşka­nı'nın da dikkatini çekti. “Bi­zimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, huku­kunu gözetiyorsun. Ama İzmir'deki İZBAN grevini neden çözmüyorsunuz?” diye sordu.

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Oysa aynı Cumhurbaşka­nı Erdoğan 12 Temmuz 2017'de yabancı sermayeli yatırımcılarla yaptığı açıkla­mada “OHAL'i patronlar rahat etsin, işçiler greve çıkamasın” diye kullandıkla­rını söylemişti.

Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde buna benzer bir açıklama yapılsa yer yerinden oynardı. Demeci verenin siyasi kimliği sorgu­lanırdı. Ya bizde? Alkışlandı.

Gerçi bizim bildiğimiz OHAL uygulaması, tama­men FETÖ ve PKK terör örgütleriyle daha etkin mü­cadele amacına yönelikti. Bir anda patronların şemsiye­si oluverdi!

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En son Metal-İş kolunda­ki sendikalarca alınan grev kararını Bakanlar Kurulu erteledi. Nitekim milli gü­venliği bozucu nitelikteydi. En azından açıklamada öyle denildi!

DİSK'in yayımladığı raporda, “AKP döneminde 15 grev erteleme karar­namesi yayımlandı ve 193 bin işçinin grevi iptal edildi. 15 grev ertelemesinin 7'si OHAL döneminde (2016- 2018 arasında) gerçekleşti” denildi. Bana pek de “işçinin hakkını veriyor, hukuku­nu gözetiyor” gibi gelmedi.

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Grevlerin iptal sebebi? Türkiye'nin güvenliğini ve ekonomiyi tehdit etmesi… Madem bu kadar tehlikeli, Bakanlar Kurulu kararına bile gerek kalmasın, grev hak­kı tamamen anayasadan çıkartılsın. Hatta teklif dahi edilemesin!

Hal böyleyken, sendikalar da kapatılsın. Boşuna ai­dat toplamasın. İşçi üç kuruş maaşı kaptırmasın. Sendika başkanı Mercedes'i ile hava atmasın. Toplantı ayağıyla yurtdışına gezi ayarlayıp işçi­nin parası ile keyif çatmasın!