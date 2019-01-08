Koca ülkede bir İzmir grevde!

Senin anayasal bir hakkın var; Grev! Kullanabiliyor musun? Hayır! Kulak memesi gibi… Orada duruyor, lakin pek bir işe yaramıyor! Koca ülkede sadece İzmir'de kullanılabiliyor.
Yıllardır İzmir Belediyesi dışında “grev” duymadım. “Nasıl izin verildi ona” diye soracağım ama sebebi belli… İzmir olunca, Hükümetin bakış açısı değişiyor anında… Hele seçim yaklaşınca!
★★★
Toplu taşımacı İZBAN günlerdir grevde, kimseyi taşımıyor. Lakin ortalama “yüzde 26 zam” önerisini bağlı olduğu Demiryol-İş Sendikası beğenmedi ki; greve devam etti. Ne istedi? Yüzde 65!
Tabii ki yapsınlar. Anayasal haklarıdır. Zira, mevcut Türkiye koşulları içerisinde kim bu kadar zam alacak? İnsan merak ediyor. Şu şansa bakın ki hemen ardından İzmir metrosu ile tramvay çalışanlarının da greve hazırlandığı açıklanıyor.
★★★
Bu durum Cumhurbaşkanı'nın da dikkatini çekti. “Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun. Ama İzmir'deki İZBAN grevini neden çözmüyorsunuz?” diye sordu.
★★★
Oysa aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Temmuz 2017'de yabancı sermayeli yatırımcılarla yaptığı açıklamada “OHAL'i patronlar rahat etsin, işçiler greve çıkamasın” diye kullandıklarını söylemişti.
Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde buna benzer bir açıklama yapılsa yer yerinden oynardı. Demeci verenin siyasi kimliği sorgulanırdı. Ya bizde? Alkışlandı.
Gerçi bizim bildiğimiz OHAL uygulaması, tamamen FETÖ ve PKK terör örgütleriyle daha etkin mücadele amacına yönelikti. Bir anda patronların şemsiyesi oluverdi!
★★★
En son Metal-İş kolundaki sendikalarca alınan grev kararını Bakanlar Kurulu erteledi. Nitekim milli güvenliği bozucu nitelikteydi. En azından açıklamada öyle denildi!
DİSK'in yayımladığı raporda, “AKP döneminde 15 grev erteleme kararnamesi yayımlandı ve 193 bin işçinin grevi iptal edildi. 15 grev ertelemesinin 7'si OHAL döneminde (2016- 2018 arasında) gerçekleşti” denildi. Bana pek de “işçinin hakkını veriyor, hukukunu gözetiyor” gibi gelmedi.
★★★
Grevlerin iptal sebebi? Türkiye'nin güvenliğini ve ekonomiyi tehdit etmesi… Madem bu kadar tehlikeli, Bakanlar Kurulu kararına bile gerek kalmasın, grev hakkı tamamen anayasadan çıkartılsın. Hatta teklif dahi edilemesin!
Hal böyleyken, sendikalar da kapatılsın. Boşuna aidat toplamasın. İşçi üç kuruş maaşı kaptırmasın. Sendika başkanı Mercedes'i ile hava atmasın. Toplantı ayağıyla yurtdışına gezi ayarlayıp işçinin parası ile keyif çatmasın!