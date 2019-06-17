Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisi hakkında ileri geri konuştuğu yetmiyormuş gibi, ülkenin kredi notunu çöp seviyesinden kokuşmuş çöp seviyesine indirdi…

“Daha nereye kadar düşebilir ki?” diyorduk ki, kredi güvenilirliğini naylon torba bile üretemeyen Afrika ülkelerinden daha düşük seviyeye çekti…

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Yetmedi, Türkiye'nin kredi not görünümü “negatif” olarak bırakıldı ki, “Ben düşürmekten sıkılmadım, siz düşmeye doyamadınız, bir kez daha düşürebilirim” mesajı iyice anlaşılsın.

Tamam, bizim umurumuzda değil! Eyvallah… Nasıl olsa biri çıkıp, “Bu millet kendi notunu kendi verir” diyecek, milletin alkıştan elleri şişecek. Zira onu da yapmışlardı! Alkışı almışlardı.

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Hem bizim notumuza sahip hem de ekonomik görünümü bizim gibi negatif olan iki ülke daha var! Kosta Rika ve Tanzanya… Şurup gibi gruba düştük vallahi…

Bizden bir üstte yani düştüğümüz grupta kimler vardı? Bangladeş, Dominik, Fiji, Fildişi Sahili, Senegal, Vietnam… Şimdi hepsinin ekonomisi Moody's e göre Türkiye'den daha iyi durumda…

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Bize layık görülen kredi notunun Türkçe meali, “Yatırım yapılamaz, son derece spekülatif ve tehlikeli, kredi riskleri çok yüksek, battı batacak, yakında yan yatacak ülke” demek.

Sahi ne olacak? Şirketlerin verdiği kredi notuna bize borç veren bakacak, ona göre karar alacak. Ya borç faizini artıracak ya da Türkiye defterini kapatacak.

Oysa dünyanın en büyük havalimanlarından birini, köprüleri ve hatta İstanbul'un tepesine devasa bir cami bile yapmıştık. Sahi hangi parayla yaptık? Borç aldık! İşte şimdi Moody's, “Türkiye bunları öderken çok zorlanacak” diye malumu dünyaya ilan ediyor!

O zaman biz de dünyanın en büyük Kredi ve Derecelendirme Sarayı'nı yaparız. Dış mihrakları kıskançlıktan çatlatırız. Nasıl olsa hiç akıllanmayız!

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Ne diyor Moody's? Türkiye'nin temerrüt riski var! Bu ne demek? Ey borç verenler, Türkiye borçlarını geri ödemede ciddi sorunlar yaşayabilir, zamanında ödemekte zorlanabilir.

Başka? Başkanlık sistemi ile beraber yaşanan ülkenin yönetim zaafından dem vuruyor. Kurumsal güç ve politika erozyonunun tehlikelerinden bahsediyor. Oysa ne güzel demokrasicilik oynuyor. adalet varmış gibi yapıyorduk. Demek el âlem bunu yemiyor!

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Yahu belki de bizde bir hata vardır diye hesap kitap yaptık mı? Boş verin, nasıl olsa notlar bizim için yok hükmünde! “Kredi notumuz eksi büyümüş” diyecekler, yine toz kondurmayacaklar ekonomiye…

Yetersiz bir ekonomi yönetimi var. Çözüm üretmek yerine, demeç vererek ekonomi yönetilir sanıyorlar. Maalesef mevcut anlayışla ülkenin gelip gelebileceği yer ancak buraya kadar!

İlişki durumu karışık!

Moody's, raporunda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemini almasıyla birlikte Amerika'dan gelecek ambargolara da değinmiş.

“Bugüne kadar büyük ölçüde tanımlanamayan yaptırımlar, Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi üzerine gölge düşürüyor!” diyerek adeta yaptırımların işaret fişeğini ateşlemiş.

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Anlayacağınız; ne hikmetse Amerika ile ilişkiler iyi olduğunda yükselen bu not, kötü olunca düşüyor. Bu ülkelerin ekonomisini değerlendiren bir not mu yoksa Amerika ile ilişki notu mu?

Diğer bir açıdan bakarsak haklılık yönü de yok değil! Amerika ve Avrupa ile arası kötü olan ülkelere para girmiyor. Arayı iyi tutan ülkelere para girişi oluyor.

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Neden? Çünkü para Avrupa ve Amerika'da… Ne fark eder Etiyopya ile aran iyi olsa? Zira zengin Arap ülkeleri de Amerika'nın uydusu durumunda… Aynı şekilde Japonya… İlişkin kötü gidiyorsa, neden versinler ki sana para?

Zamanlaması manidar!

Şu şansa bakın ki kredi notumuz tam da okulların tatile girdiği, karnelerin dağıtıldığı gün kırıldı! Karne günü ile aynı gün Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesi… Zamanlaması manidar geldi!

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Yandaş gazetelerde çalışanların paranoyaklık potansiyeline güvenirsek, illa birileri bunu İstanbul seçimleri öncesi hükümeti yıpratmak için yapıldığını iddia eder!

Gerçi Moody's raporuna göre, 23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi liranın değerinde daha fazla düşüşe ve döviz rezervlerinin daha da tükenmesine neden olabilecek siyasi huzursuzluk potansiyeli taşıyor.

Muhalif partinin kazanmış olduğu seçimi çatır çatır iptal ediyorsun. Ana muhalefet liderini sıkıştırıp dövüyorsun. Olayın üzerini kapatıyorsun. En büyük sermaye grubunu tehdit ediyorsun! Sonra da ortamlarda dış güçler diyorsun. Sahi ne bekliyorsun?