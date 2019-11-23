Maaşlar ne hoştur yıldızların altında!

Erdoğan'ın 2011 yılında “Ankara uzay başkenti olacak” demesiyle başlayan sürecin nihayetinde, geçen yılın sonunda Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Tabii ki NASA tutuştu…

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu gitti, dünyadan 80 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan cüce galaksi IC 4653'ün fotoğrafını çekti.

Aslında bu Türkiye'ye karşı gövde gösterisiydi! “Aramızda 80 milyon ışık yılı var” mesajını verdi. Kiminle dans ettiğini bilmiyor demek ki!

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Başkanlık sistemi hız demekti! Kurulduğundan sadece “bir yıl” kadar sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı'nda ilk etapta 123 personelin görev yapacağı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Açıklanan kadroda 12 şube müdürüne karşın 6 fizikçi mevcut… Her fizikçinin başında 2 şube müdürü olacak. Belli ki bu sefer iş sıkı tutulacak! Yıldız kaydığında ülkemiz için dilek tutulacak?

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Uzay Ajansı'nın çekirdek kadrosunda 1 hukuk müşaviri ve 3 avukat da yer alıyor. Öyle yağma yok, ülkeye bir uzay gemisi inerse yaktığı tarlanın bedelini ödettiririz. Gerekirse icraya verip gemilerini haciz ederiz!

Kurumda matematikçi ile sekreter sayısı aynı… Hesaplamışlar, 6'da karar kılmışlar. Uzaydan mesajlar gelir, randevu isterler, birileri arar… İki kişi olacak değil ya! Milyarlarca gezegen var! Her birine 5 gezegen zimmetlesek, daha fazla sekreter almak gerekecek!

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Tabii bu yalnızca bir başlangıç… Neyse ki Türkiye Uzay Ajansı'ndaki memur kadroları için atama sınırı olmayacak… İstedikleri kadar eleman alınacak. İyi düşünülmüş!

Çaycı yok! Çayı kim yapacak? İhale astronoma mı kalacak? Ne içecek 6 daire başkanı, 4 başkanlık müşaviri? Uranyum mu? Kadro illa kalabalıklaşacak!

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Parti kolları, parti teşkilatı, milletvekili akrabası, imam hatipten arkadaşı, memleketten yakını… Tabii ki uzaya gitmek onların da hakkı! Bitsin bu hasret uzayda buluşalım gayrı…

Öncelikle mescidi, makam odası ve makam arabası halledilsin gerisi gelir.

Uzay iyi de internet sitesi yok daha… Adresi var ama bir yıldır yapım aşamasında… Site yapımı bitsin sonra doğru uzaya! Olumlu düşün, evrene pozitif enerji yolla!

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Uzay Ajansı'nın bütçesi belirsiz! Siz uzaya gidin de gerisini biz hallederiz. Sahi maaşlar ne kadar olacak? Nasıl denetlenecek?

Yurtdışı fuar ve etkinliklere ajanstan kimin çocukları katılacak? Ödenekler, harcırahlar elden mi verilecek, bankaya mı yatacak?

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Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeler yapıldı. Uzay Ajansı, koyulan yeni vergilerin boşa akmadığının kanıtı!

Uzay gemisi yap-işlet-devret olarak yaptırılır. Astronot yetiştiremezsek astrolog ayarlanır, yıldızlara gidemezsek yıldız falına bakılır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.