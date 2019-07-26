Merkez Bankası sahte kabadayı!

Merkez Bankası politika faizlerini 425 baz puan düşürdü. Bu teknik bir karardı, piyasalarda faizler 4.25 puan düştü anlamı çıkartılmamalı.

Ülke ekonomilerini düzeltmek Merkez Bankası kararlarıyla olsaydı, dünyada ekonomisi kötü ülke kalmazdı! Merkez bankalarının faiz kararları mucize yaratıp ülkenin ekonomisini düze çıkartmaz…

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Zira bu indirim beklentiler dâhilindeydi. Kararı Saray aldı. Daha azı yakışmazdı! “Ne yaparsan yap büyük yap” en önemli icraatlarıydı.

Saray; “sabrının tükenmesi” gerekçesiyle Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıp yardımcısını ataması sonrası açıklanan “425” baz puanlık faiz indiriminin yeni başkanın kararı olduğuna inanmak için hayli saf olmak gerekir.

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Siz boş satırlar okutmayıp aklınızdaki soruya cevap vereyim. Dolar neden yükselmedi? Herkesin bildiği, sürpriz olmayan bir gelişmenin fiyatları sert etkilemesi beklenmez. Sığ sularda büyük dalga oluşmaz!

Üzerine biraz da kamu bankalarının döviz satışı, piyasada yabancı olmayışı, yerlilerin boğazına kadar dövize gömülmüş olması, cari açık verecek takatimizin kalmaması ve turizm sezonu nedeniyle giren dövizin etkisi…

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Peki ne olur? “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” denildiği sürece ne yapılsa boşuna… Hiçbir politikanın başarıya ulaşma şansı yoktur. Amerika'dan yaptırım gelmezse şimdilik bebek adımları ile yukarı yönelir.

İyi de esas ilginç gelişme Merkez Bankası'nın değişik açıklaması. “Fiyat istikrarı” lafı, “finansal istikrar” olarak değiştirilmiş. Bunun anlamı, artık “piyasalara müdahale edeceğim, görürsün size neler edeceğim” demektir!

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Bu saatten sonra Merkez Bankası bildiğin piyasa oyuncusu… Malumun ilamı, önceden yapılanların resmiyete dökülmüş ilanı…

Piyasalar özüne dönme meraklısıdır. İstediğin kadar bastır, önce don lastiği gibi uzar, bırakınca hızla esnekliğini bozar.

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Peki, beklentiler dâhilinde olsa da faizler neden bu kadar yüksek oranlı düşürüldü? Kredi faizleri düşsün, borçlanma maliyeti azalsın, alışveriş canlansın, büyüme hızlansın!

Ekonomik durgunluk nedeniyle şirketlerin durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bunun sona ermesi için piyasaların açılması gerekiyor. Maalesef hükümet sorunu sadece faizlerden ibaret sanıyor!

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Merkez Bankası'nın politika faizi başka, piyasa faizi başka, kredi vermenin koşulları bambaşka! Kâğıt üzerinde kredi faizleri düşse bile, bankalar hangi kaynaklarını krediye yönlendirecekler?

Şimdi durum öyle bir hal aldı ki, sanki ekonomi iyiye gidiyor gibi faiz düşüşünü gösteriyorlar. Zira ekonomi artık bu yönetimi kaldıramıyor. Sahte kabadayılığı da ben kaldıramıyorum!