İşsiz kelimesini kullanmanın henüz suç kapsamına girip girmediğini bilmiyorum. Öncelikle hafifletici sebepten sayılmasını talep ediyorum.

Ekonomi gayet iyi gidiyor. Maşallah! Felaket olarak nitelendirilen koalisyon hükümetleri dönemi var ya… İşsizlik yüzde 6.5'taydı 2000 yılında…

★★★

Türkiye krize girdi, işsizlik patladı! İki koyun versen güdemeyenler yüzünden işsiz sayısı 1 milyon 967 bine fırladı. İşsizlik oranı yüzde 8.4'e ulaştı.

Neyse ki bırakın iki koyunu, milyonlarcasını güdenler başa geldi. Şahlanan ekonomiyi kayınpeder, damadına devretti. İşsizleri saydılar, 4 milyon 650 bin kişi… Resmi işsizlik oranı yüzde 14 olarak zikredildi.

★★★

Tabii ki arada işsiz hesaplama yöntemi de değiştirildi. Eğilip bükülen rakamlara rağmen böyle geldi. Yoksa ohooo…

Açıklanan verilere göre yıl boyunca 110 bin kişiyi işten çıkaran hizmetler sektörü ağustos ayında 140 bin kişiyi birden işe aldı! Aklım buna takıldı! Neyse…

★★★

Türkiye'de 82 milyon insan yaşıyor mu? Yaşıyor! Yaşlılar ile çoluk çocuğu hesaptan düşersek 62 milyon kişi çalışabilir durumda… Eyvallah…

O zaman işsizlik neye göre hesaplanıyor? İstatistik Kurumu diyor ki, bu 62 milyon çalışabilir kişiden sadece 33 milyon 180 bini çalışmak istiyor. Gerisi sadece para yiyor!

Peki, resmi olarak kaç kişi çalışıyor? Yaklaşık 28 milyon 530 bin kişi… Hesaba göre 82 milyon kişiye 28.5 milyon kişi bakıyor. Bu tabloda Türkiye'nin kalkınması bekleniyor!

İşsizseniz bile öyle sağda solda iş arayınca, “Ne iş olsa yaparım abi” deyince işsiz sayılmıyorsunuz. İlla devletin bir kurumuna başvurmanız gerekiyor.

İstatistik Kurumu stajyer, kursiyer, çırak, öğrenci gibi pozisyonlarda görevlendirilenleri işsiz saymaz. Bunlardan milyonlarca var. Bir de işsiz saysalar!

★★★

Ücretsiz aile işçilerini, ayda en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunanları da işsizlik oranına katmaz. Anketi cevaplarken son dört hafta içerisinde iş aramış olacaksın. İşsiz sayılmak kolay mı? Daha neler var neler!

Kayıt dışı çalışan oranının “resmi” olarak yüzde 36 olduğu ülkede oturup da bu sayılar üzerinden analiz yapmak “Diş fırçalamak oruç bozar mı” tartışması gibi… Hem kayıt dışı hem resmi!

Tabii biraz da aynaya bakmak gerekli! Suriyeli ve Afgan din kardeşlerimiz çatır çatır iş bulup çalışırken siz iş bulamıyorsanız hatayı kendinizde arayacaksınız!

Kendi ülkenizde mülteci gibi çalışacaksınız! Neyinize yetmiyor ayda 1200 lira? Ümmet sigortasız çalışırken size sigorta mı yapacağız?

★★★

Cumhurbaşkanı, “Her iş insanı fazladan 2 kişiyi istihdam edecek” dediğinde salon alkışlardan inlemişti! Hani?

Cami çıkışı, “Beyler az, çok demeyelim, boş geçmeyelim” diyen dayıların bu kadim sistemi ile ülke yönetileceği kimin aklına gelirdi?

Berat Albayrak yıl sonuna kadar “2.5 milyon kişiye istihdam” sağlama sözü verdi. Bir yılda 789 bin kişi işini kaybetti. Daha 45 gün var, aceleniz neydi?