Ölçüp, seçip yerleştiriyorlar!

ÖSYM; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi… Belli ki kurum gerçekten ölçüp seçiyor ve iyi yerleştiriyor! Bunun için üşenmemişler bir de merkez kurmuşlar.

Prof. Dr. Halis Aygün'ün ÖSYM Başkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanalı bir yıl oldu. A şıkkı; birileri fena kandırıyor kendisini… B şıkkı; kendisi fena kandırıyor bizi… C şıkkı; hepsi!

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İnsanların kaderini belirleyen sınavları yapan ÖSYM'nin fahiş sınav ücretleri hakkında; “Bize gelişi bu, vallahi kurtarmaz aşağısı” tarzı açıklaması beni kendimden aldı.

Açıklamasına göre kurumun gideri gelirinden 1 milyon 665 bin lira fazla... Yani zararda! Nereden baksan tutarsızca…

Sınavlarda sordukları gibi “aşağıdaki boşluğa en uygun kelimeyi” seçerek giderlerini kalem kalem açıklasa ya!

Topladığımız bu kadar para … … … lara gitti, yetmedi! Şıkları kendisi doldursun gari…

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ÖSYM son 4 yılda Maliye Bakanlığı'na 377 milyon lira kâr aktardı. Ne oldu da birden bire zarar yazdı? Kendisini kutlamak gerek! Herkese nasip olmaz ÖSYM gibi bütün hasılatı “nakit” olan şirketi zarar ettirmek.

TUS sınavı için 432 lira alırken, geç başvuru ücreti diye bir şey uydurmuşlar 648 lira kesiyorlar. ALES sınavına gireceklerden 120 lira talep ediyorlar. Eczacılık sınavı için 325 lira… Yuh!

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Üniversite sınavına katılabilmek için her bir teste 50 lira ödeniyor. İnanırsanız, kurum kâr etmiyor! Verdiği bir test kitapçığı, iki kalem bir silgi… İçlerinde altın mı gizli?

Biz de gazete basıyoruz, dağıtıyoruz, yüzlerce kişi çalıştırıyoruz, 1.5 liraya satıyoruz! Sevabına da yapmıyoruz. Katla bizim gazeteyi, bak bakalım sınav kitapçığının kaç katı!

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Hadi sınav parasından geçtim. Kurum, yerleştirmek için de ayrıca “20 lira tercih bedeli” istiyor. İnternet üzerinden yapılan tercihin parası nereye gidiyor?

Sınavda verdikleri kalemin üzerinde yazan; “Emeğiniz Emanetimizdir” ifadesini, “Emeğiniz Ganimetimizdir” diye değiştirirlerse cuk oturacak!

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Kurum kimden para kazanıyor? Çoğunlukla öğrencilerden… Öğrenci sermaye, sınav bir ürün değil! Kimse can sıkıntısından girmiyor ki bu sınava… Hele sınav yaşadığı şehirde yapılmıyorsa!

Gençler mecburen ceplerindeki son paralarını harcayıp sınav merkezine ulaşmaya çalışıyor. Keyiften mi çabalıyor?

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Ülkenin kâr etmesi gereken kurumlarının zarar etmesi, kâr etmemesi gereken kurumlarının para basması, mevcut iktidarın yönetim anlayışı!

Ne de olsa ülke tüccar zihniyetiyle yönetiliyor. Kimse de “Filodan bir uçağı azaltalım, bu yıl saray yaptırmayalım da sınavları ücretsiz yapalım” demiyor!