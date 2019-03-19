Hani ölü yatırım derler ya… Bizimki de ölüye yatırım. Yıllık enflasyon yüzde 20, Diyanet'in bütçesi yüzde 35 artırıldı. Ödenek 7.7 milyar liradan 10.5 milyar liraya çıkarıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik planına göre, sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak için ayrılan para 5 yılda 1.8 milyar lira… Toplamı 330 milyon dolar… Katar'ın hediye ettiği uçak bile daha fazla tutar!

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Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı Yatırım Programı'na göre, eğitim alanındaki projelerde aslan payı yine imam hatiplere ayrıldı. İmam hatiplere ayrılan bütçe, fen liselerine ayrılan bütçeyi 15'e katladı.

İmam hatipler için bu yıl 460 milyon TL bütçe ayıran Milli Eğitim Bakanlığı, fen liseleri için yalnızca 30 milyon TL ayırdı.

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Adamlar haklı! Cennete gitmek varken ne yapacağız bu dünyayı? Zira iyi insan olmaya gerek bile yok! Belediye seçimlerinde AKP'ye oy attın mı, cebinde cennetin anahtarı… Sahi her şeye fetva veren Diyanet bakın bu işe hiç karışmadı!

Belli ki işimiz Allah'a kaldı… Halen yüzlerce caminin inşaatı sürüyor. İnsan, ülkeyi kentsel dönüşüme sokup komple cami yapsak mı diye düşünüyor.

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Sanayi ve teknoloji mi? Sanayi üretim endeksi ocak ayında yüzde 7.3 azaldı. Böyle ülke yönetimine, yine iyi bile… Ülke ekonomisinin neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

Yemişim teknolojiyi… Türkiye yüksek teknoloji ürün ihracatında Fiji, Namibya, Etiyopya, Lübnan ile aynı ligde… Ülkenin eğitim politikası, ne iş dünyasının ihtiyacı olan elemanları sunabilecek ne de derde derman olacak nitelikte…

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Herkesin elinde Apple, Samsung, Huawei… Adamlar zaten yapmış, kim uğraşacak fizik, kimya, biyolojiyle? Zira malzeme ortada… Evrim olmadan nasıl anlatacaklar biyolojiyi çocuklara? Üniversite sınavında öğrenciler ortalamada “bir” adet fizik sorusunu bile bilemiyorlar. Yahu atsan tutar!

Milli Eğitim Bakanlığı tasarruf yapabilmek için planladığı kurs çalıştay ve seminerleri iptal etti. Bilgisayar kurslarını kapattı. Bakanlığa göre bunlar boşa harcamaydı!

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Ülkede 85 bin cami var, 11 bin lise… Diyanetin kadrosunda 150 bin kişi çalışıyor. Her ay maaşları takır takır yatıyor.

Aynı sayıda gence araştırma-geliştirme yaptırsan ya da bu bütçeyi teknolojiye ayırsan ne olur? Bilim insanları doğar. Lakin bunlar sorgular!

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Türkiye'de sorgulamanın sonrası sorgulanmaktır. Fazla etliye sütlüye karışmayacak. Adaletmiş, insan haklarıymış, demokrasiymiş çok da kafaya takmayacak.

Hal böyleyken gidip de sanayinin teknolojik dönüşümü için kallavi para mı ayıracak? Ayırırsa yandaşları nasıl doyuracak? Daha önemlisi cenneti kime pazarlayacak?