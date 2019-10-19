Pamuk eller cebe!

Baştan söyleyeyim, ben işin ekonomisindeyim. Ülke çıkarınaysa neden ateşkes olmasın? İnanın Türkiye'nin yaptırımları ve sonrasında gelecek ambargoları kaldıracak ekonomik gücü yoktu. İyi oldu!

Nasıl rezalet dış politika anlayışımız varsa sevenimiz kalmamış dünyada… Amerika, Avrupa, Arap Birliği, Çin ve hatta adını sanını bile duymadığımız ülkeler hâlâ Türkiye'yi kınama yarışında…

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Tabii bu Türkiye'ye karşı olan nefret mi yoksa yıllar içerisinde birilerine karşı mı gelişti? Dünya beşten büyüktü, Türkiye'yi destekleyen ülke sayısı beşi bile geçmedi! Sorsan, Türkiye dünya lideri!

Savaş herkes tarafından konuşulurken, sevilmeyen bir ülkeye hangi çılgın yatırım yapar? Bizim büyümek için dış yatırıma, turiste ihtiyacımız var. Yalnız yaşamıyoruz ki bu dünyada… Ticaret yapmak zorundayız sonuçta…

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Bu savaş işi ekonomi açısından çok maliyetlidir. Zamanla yıkıcı hale gelir. Irak ve Afganistan savaşlarının Amerika'ya faturası dolaylı maliyetler de hesaba katıldığında 4 trilyon dolara ulaştı.

Eğer Amerika bu savaşlara müdahil olmasaydı yıllık kişi başı 1150 dolar daha zengin olacaktı.

Kendi parasını basıp dünyaya satan, dünyayı haraca kesen Amerika'dan bahsediyorum. O bile bu faturayı ıkına sıkına ödeyebildi. Sonunda dayanamadı, çekildi, gitti.

Peki, bitti mi? Ateşkes Beyaz Saray ve Türkiye arasında… Bizde, Meclis işlevselliğini yitirdi ama Amerika'da Kongre iş başında… Dolayısıyla sürpriz bir karar çıkarsa, al başına bela!

Sahi güvenli bölgeye kuracağımız, 1 milyon Suriyeliyi ikna edip yollayacağımız, giderlerini ödeyip ihtiyaçlarını karşılayacağımız, onları koruyup kollayacağımız parayı nereden bulacağız?

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Daha önce de “Suriyeliler geri dönecek” demişti. Eskiler dönmedi, üzerine yeni kardeşleri geldi. Ülkeyi metrobüse çevirdi. Kişi başı düşen milli gelir artacaktı, kişi başı düşen Suriyeli sayısı katladı!

Adamlar ülkelerinde savaştan kaçıp Türkiye'ye sevişmeye gelmişler. Sadece Türkiye'de doğan Suriyeli sayısı Avrupa'nın kabul ettiği mülteci sayısından fazla! Bırakın Türkiye'yi, Almanya ekonomisi bile dayanmaz bu duruma…

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Tabii bir de Amerika ile anlaşma dâhilinde bakmaya söz verdiğimiz binlerce IŞİD'li terörist ve onların aileleri var. Onlar da su ile çalışmıyorlar.

Ülkeler harcamalarını bütçelerinden yapar. O bütçeyi doldurmak için vatandaşından vergi toplar. Yetmezse borç alır. Borçları kapatmak için vergileri artırır. Harcanan senin benim paramdır. Para kalmadığına göre, pamuk eller cebe!