Piyasalar karışacak vaziyet alın!

Türkiye ekonomisi için kader anı belki de kırılma noktası Japonya'daki G-20 toplantısı… Erdoğan ile Trump buluşması… Konu, Rusya'dan alınmış olan S-400 füzelerinin Türkiye'ye yerleştirilmesi ve sonuçları…

Erdoğan belki 20'nci defa “Türkiye S-400'ü alacaktır demiyorum, almıştır!” açıklaması yaptı. Piyasalar öncelikle yaptırım geleceğini fakat hafif atlatılacağına inanıyor. Nasıl da yanılıyorlar! Tabii karamsar olmamın bazı nedenleri var.

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Eğer Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan elini kolunu sallaya sallaya S-400 füzelerini almasına göz yumarsa bu durum “emsal” teşkil eder. Amerikan ekonomisi büyük darbe yer. “Türkiye aldı, Amerika hiçbir şey yapamadı” der diğer ülkeler!

Amerika'nın en büyük geliri, dünyaya silah satması… Her yıl yüz milyarlarca dolarlık silah satıyor. Bu saadetin sona ermesini kabul eder mi? Ya 2 gün sonra Suudiler, biz de Rusya'dan silah alacağız derse, Türkiye'yi örnek gösterirse?

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Dünyanın gözü cumartesi günü Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping in görüşmesinde… Ticaret savaşlarının dünya ekonomisini nasıl etkileyeceğinde…

Ticaret savaşlarının yanı sıra göçmen krizi, ABD ve İran arasında yaşanan gerilim zirveye damgasını vuracak. Zirveye 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. İlk etapta kimse bizim S-400'ler ile ilgilenmiyor haliyle…

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Trump ile Erdoğan görüşmesinde beklentiler neler?

İhtimal dahilinde bile değil ama Trump bir yolla ikna olur, yaptırımdan muafiyet kararı alır. İşin ilginci böyle bir beklenti var ama Trump'ın böyle bir yetkisi yok!

Trump, yaptırımların devreye sokulmasını Amerikan Başkanı'na verilmiş yegane yetkiyi kullanıp 180 gün erteleyebilir. Bu 6 ay demektir ki, bize zaman kazandırır.

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Diğer bir ihtimal, yaptırımlar görüşmenin hemen ertesinde ufaktan başlar… Nasıl başlar? Amerika'nın düşmanları ile mücadelesi çerçevesinde Türkiye'yi fazla zorlamayacak bazı kararlar alınır.

Gelelim en kötü senaryoya… Bu durum bizzat Bloomberg'de dile getirildi… Şöyle ki, Amerika'nın iki kanadı, Trump'ın cumhuriyetçileri ve rakibi demokratlar bir araya gelerek Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar için ortak bildiri hazırladı. Bunlar devreye girerse bizim ekonomi fena yandı!

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Bu sorun çözülecek olsaydı öncesinde çözülürdü. Heyetler bizden Amerika'ya gitti, Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Görüşmeler yapıldı. İşe yaramadı! Defalarca telefon ile görüşüldü. “Önce sen kapat hayatım”dan ileriye gidilemedi!

Yüz yüze oturulup konuşulunca ne fark edecek? “Gözlerimin içine bak ve öyle konuş” dedikten sonra bu iş tatlıya mı bağlanacak? Türk filmi mi bu? Görelim bakalım işin sonunu!

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Bunlar Türkiye'nin G-20 toplantısında yaşayacaklarının ana hatları… Ayrıntıları da merak ediyorsanız, Murat Muratoğlu YouTube kanalımda hepsini anlattım.

Toplantı sonrası alınan kararların ekonomiye etkileri için Sözcü TV'ye de bir video çekeceğim. Oraya da beklerim.