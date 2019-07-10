Resmi 2023 hedefi 2013’ü yakalamak!

2023'te ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz” diye, milleti uyuta uyuta bugünlere kadar geldiler. Yol bitti; “11'inci Kalkınma Planı” ile yeni 2023 hedefleri açıklandı. İşin acı tarafı; kimse sallamadı!

Plana göre “6 yıl” önceki kişi başı düşen milli gelirimize “4 yıl sonra” ulaşacağız. Yani 2023 hedefimiz, 2013 yılını yakalamak!

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Oysa dişimizi sıktık, kalan son 4 yılı bekliyorduk. “Yırttık abicim” deyip birbirimize sarılıyorduk. Bir ivmeleniyorduk, bir kalkınıyorduk. Ne oldu güzelim 2023 hedeflerine şimdi? Sadece AKP'lilerin bildiği, 2023 yılında açıklanacak Lozan'ın çok gizli ek maddeleri de mi yalandı?

Ne güzel anlatıyorlardı. Seyretmekten, dinlemekten hiç sıkılmıyordum. Yalan söylerken sergiledikleri rahat davranışlar, belgesel gibiydi… Dinleyenlerin ikna olduklarını gösteren mimikler psikoloji bölümünün tez konusu olabilirdi.

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Hani “Biz sadece millete hesap veririz” deyip duruyorlar ya… Atıp tuttukları hedeflerin buyursunlar hesabını versinler. Topladıkları onca vergiyi nereye harcamışlar, bari onu söylesinler.

Durun ben hatırlatayım, belki unutmuşlardır! 2023 yılında, gayri safi yurtiçi hasıla 2 trilyon dolar, kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar, ihracat 500 milyar dolar, işsizlik yüzde 5 olarak gerçekleşecekti.

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11'inci Kalkınma Planı'nda ne öngörülüyor? Kişi başı yıllık gelir 12 bin 484 dolar… O kadar küsuratlı söylemişler ki belki inananı çıkar. Sen ver bana 12 bin doları, üstü sende kalsın, bulursun bağış yapacak vakfı!

Yaptıkları tüm hesaplar günü kurtarmaya yönelik. Hâlâ 4 yıllık plan diye insanlara yutturulmaya çalışılıyor! Plan falan da değil bu arada… Hedef veya tahmin! Tahminler revize edilmekten maymuna döndü, neresinden tutsak elimizde kalıyorlar.

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Plan olsa “nasıl” yapacakları yazardı. Kimse koyulan hedeflerin nasıl başarılacağını anlatmadı. İyimser tahminlerini plan diye yutturuyorlar! Her zamanki gibi gerçeklikten uzak şişirilmiş rakamlar ile insan aklıyla alay ediyorlar.

Sanırsın ki Türkiye mevcut sıkıntılara başka parti döneminde girmiş de, bu arkadaşlar kurtarmaya gelmiş. Utanmasalar; “Enkaz devraldık!” diye şikayette bulunacaklar!

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Plan yapmak kolay… Herkes yapar. Sende o planı yürütebilecek, başarıyla tamamlayabilecek kadro var mı? Bu iş şoförünü, doktorunu, sınıf arkadaşını milletvekili yapmak kadar kolay mı? Acaba, sunum yapınca kendi kendine mi oluyor sandı!

Yapılan planların hiçbirinin Türkiye'nin bir yıldır yönetildiği başkanlık sistemi ile gerçekleşmesi mümkün değil. Başkanlık sisteminin ise iki büyük sorunu var. Başkanlık ve sistem… Önce bunları düzelt, sonra plan işini hallet!