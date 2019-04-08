Oysa ne kadar da heyecanlanmıştım. Bugün tatlı tatlı “ekonominin yeni yol haritası” açıklanacaktı. Ertelendiğini duyunca bir anda dünyam karardı. Kulağımda “burası çok önemli” sesi yankılandı.

Eylem paketi, yapısal reform, yeni ekonomi paketi derken ismi yeniden değişip “yol haritası” olmuştu. Çarşamba gününe erteledi… Yanlış yola girdik; “Rota yeniden hesaplanıyor” belli ki!

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Sahi Erdoğan'ın açıkladığı “100 günlük eylem planı” vardı. Yüz gün geçti, sanki o bitmiş gibi “ikinci yüz günlük eylem planı” açıklandı. O planın da son kullanma tarihi 24 Mart'tı… Kimse hatırlayıp ne olduğunu sormadı!

Olayı özetleyeyim… “Düşündük taşındık, ne yaptık, bizde bulamadık” diyemediler. Ekonomik kriz yaşayan koskoca bir ülkenin kurtuluş reçetesini “yol haritası hazırladık” deyip geçiştirdiler.

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Berat Albayrak'a çok yüklenmenin anlamı yok. Enkaz devraldı. Lakin enkazı kayınpederi yarattı. Ne yapsın? Yeni Ekonomi Programı diye bir şey açıkladı. Daha altı ay geçti üzerine toprak atıldı.

Nasıl kurtaracak ki ekonomiyi? Hazine'de para kalmadığı sır değil… Seçim sebebiyle neredeyse bütün bütçeyi harcadılar. Türkiye'nin çok acil paraya ihtiyacı var. Bırakın yeni paranın gelmesini, içeridekileri bile kaçırıyorlar.

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Yol haritasından ne çıkar? “Değerli hazırûn” diyerek başlar. Sıkı para politikası, verginin tabana yayılması, ihracatın artması, cari açığın kapanması, hedeflere ulaşılması, önümüzün açılması, ekonominin dengelenmesi, krizden çıkılması, en kötünün geride kalması, üretim odaklı ekonomi programı ile devam eder.

Ekonominin saldırılara maruz kaldığı, aslında doların artmadığı, enflasyonun düştüğü, işsizliğin azaldığı, faizlerin yükselmediği, büyüdük büyüdük AKP ile büyüdük sloganı… Klasik!

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Muhtemel değişiklikleri de ben size söyleyeyim. Madem seçim bitti, sıra geldi acı reçeteye… Vergi düzenlemelerine, kemer sıkmaya, kamu çalışanlarının iş güvencesinin kaldırılmasına, kıdem tazminatının düzenlenerek fona devredilmesine…

Para nereden gelecek? Katar'ın söz verip göndermediği 15 milyar doların üzerine yeni bir 15 milyar dolar daha mı üfürecek? Dünya sana güvenini kaybetmiş bir de para mı verecek. Bir de masada Rusya'dan 2.5 milyar dolar ödenerek alınmış S-400 füzeleri var.

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Sen istediğin kadar paket aç, yol haritası açıkla… Ekonomiyi getirmişsin el açacak duruma… Koskoca Türkiye ekonomisinin durumu Trump'ın bir Tweet atmasına bakıyorsa… Rotan yanlış bir defa…

Hukukun üstünlüğü ve yasalara saygının geçerli olmadığı ülkelere yatırım yapılmaz. İstediğin kadar yol haritası çiz, kimse çıkmaz sokağa sapmaz. Güvence sağlayamayan yerde ekonomik reform olmaz.