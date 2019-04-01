Seçim bitti ekonomiye tüy dikti!

Bedava çaylar dağıtıldı, sandviçler yenildi nihayetinde seçim bitti. Kimin seçildiğinin pek bir önemi yok. Her türlü sonuçta ekonominin varacağı nokta, çok fena!

Tarihi bir seçimdi. Ekonomiyi bitirdi! İktidar bu seçimi kazanabilmek için bütçeyi tarumar etti. Hadi buna alışığız da serbest piyasa ekonomisini bitirmesine ne demeli? Değer miydi?

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Belediye başkanları ve muhtarlar seçildi alt tarafı… Nasıl da büyüttüler olayı… Sahi neyin dünden daha iyi olmasını bekliyor bu ülke halkı?

Seçmene şirin görünebilmek adına bütün ekonomiyi makyajlamaya çalıştılar. Yağmur, seçime bir hafta kala çiseledi, makyaj aktı, çarşı karıştı. Ekonomi yönetimi buna mani olayım derken büyük hata yaptı.

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Öncesinde hem faizi hem de dövizi suni baskılarla düşük tutmayı denedi. Örnek aldığı mecra sokaktaki tanzim satışlarıydı. Benzerini ülke ekonomisini yönetirken yaptı. İşler rayından çıktı.

Seçimlerden sonra ne olacak derseniz… Daha kötüsünü göreceğiz. Anlattığım bu son operasyondan sonra elimizde kalan; çökmüş bir borsa, daha yüksek bir faiz, daha yüksek bir döviz… Yurtdışı yatırımcılar nazarında ekonomisine güvenilemez bir ülkeyiz.

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Türkiye 1990 yılında döviz üzerindeki kısıtlamaların neredeyse tamamını kaldırdı. Yabancı yatırımcılara; “Paranızı getirin Türkiye'ye yatırın” denildi. İstediğiniz zaman döviz bozdurup TL alabilme, istedikleri zaman da döviz alıp çıkabilme garantisi verildi.

Tam 29 yıl sonra bu kural ilk defa ihlal edildi. Türk bankalarına telefon açıp yabancıya “tek bir lira” vermeyeceksiniz denildi. Sonrasında inkar edildi. Yoksa elinde bolca Türk Lirası olan bankalar neden yüzde 1200 faiz ile borç vermesin ki? Bilen, biliyor… Size hâlâ güvenirler mi?

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2018 sonu itibarıyla Türkiye'nin dış borç stoku 445 milyar dolarla ülke ekonomisinin yüze 57'sini aşarak rekor kırdı. Kaldı ki önümüzdeki 12 ayda 180 milyar dolar civarında dış borç çevirecek. Sahi bu para kimden istenecek?

Yönetimin tabiri ile “ekonomimize saldırmak suretiyle” bizi batırmak isteyenlerden! Borçları çevirirken sıkıntı olmaz. Zira faiz yükü her geçen gün artıyor. Hiçbir ekonomi bu maliyete dayanamaz!

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Krizin temelinde özel sektörün döviz cinsi net 200 milyar dolarlık borcu yatıyor. Türkiye büyümediğine göre satışlar ve karlılık artmıyor. Peki, bu borç nasıl kapanacak? Kuvvetle muhtemel kapanamayacak ve bataklar çoğalacak.

Peki, bu parayı kimlerden borç almışlar? Borcu ödeyemeyeceklerine göre borcu aldıkları sektöre de darbe vuracaklar.

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Durun bakalım daha… Film yeni başlıyor. Ertelen zamlar var ya… Hani son iki ayda milyarlarca lira harcanıp sokulmuştu dolaşıma…

Bankalara, batık kredileri yapılandırın kimseyi batırmayın emri gitmişti seçim süreci boyunca… Bilin bakalım nasıl ödenecek bu fatura? Ya da anlatıp sürprizi bozmayayım… Seyredin, ileride anlatırsınız torunlarınıza!