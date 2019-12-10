Serdar beni neden yoruyorsun?

Piyasalar haftaya Serdar Ortaç'ın ekonomi hakkında yaptığı teknik yorumlar sonrası karışık başladı. Dolar, Türk Lirası karşısında değer kazanırken, Merkez Bankası'nın faizleri beklenenden daha fazla düşürebileceği konuşuluyor. Serdar Ortaç'ın; “Piyasa kötü diye yakınıyorlar, ya daha da kötüsü olabilirdi. Eskiyi hatırla. İnsanlar tüpgaz kuyruğuna girerdi” açıklaması; “Kafayı yormam, sonuna bakmam ben adam olmam” şarkısını akla getirdi.

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Tüp kuyruğu örneği tabii ki ilgimi çekti. Kendisi 90'lı yıllarda sabah akşam demeden sokak sokak megafonla bağırarak geçen tüpçüleri hiç mi görmedi?

Sanki ülkede 2002 yılına kadar her şey karaborsadaymış, kuyruklar varmış havası yaratıyor ya… Geçen yıl patates, soğan kuyruklarında Serdar Ortaç'ı yoran hayat ne yapmaz sade vatandaşa?

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Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre 2019 yılbaşı konseri için 250 bin lira talep eden Serdar Ortaç; “Ekonomi kötü, kimsede para yok diyorlar. Bırakalım Allah aşkına bu kötümserliği” demesi ayrı bir mesele…

Zenginin ekonomiyi övdüğü fakirin ise dibi gördüğü bir ülkede, onun gibiler gayet mutlu, mesut işinde, gücünde… Aman boş ver, gıybet bu… Çekemiyorlar bizi kıskanıyorlar bizi deliriyorlar sevdikçe seni…

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“Muhalifler ‘yolla, otobanla, köprü ile ölçmeyin' diyorlar Erdoğan'ın yaptıklarını. Ne ile ölçeceğiz? Benim hayat kalitemi artırdı bu yatırımlar” deyince verdim hakkını… Ekonominin iyi olması yol ve köprü sayısıyla ölçüldüğünü unutmuşum gayrı… Pazara köprüyle çıkınca, kirayı asfaltla ödeyince, otobanı da acıkınca yiyince sorun kalmıyor. Ben bu gecelerin adamıyım, gerekirse iktidara yanlarım…

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“Kusura bakmasın kimse ama şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var bana göre… Dünyada da bir-iki liderden biri” dedi… Sahi acaba diğer beğendiği lider kimdi?

Hadi diyelim birçok deli sevdi… Senin için her şeyi her şeyi verdi. Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa? Binlerce dansöz var.

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Ekmeğin, domatesin fiyatını bilmesinden geçtim, şerefine vur kadehi meze yapıp harca beni, karabiberim vur kadehlere hadi içelim, içelim her gece dedin mi kaç paraya patlıyor biliyor mu?

Ne diyordu şarkılarında? “İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı. İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı.” Artık göbek deliğine 3 zeytin tanesi kaç liraya konuluyor haberi var mı?

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“Mesela Kanal İstanbul'u destekliyorum, harika bir proje” demesini çöpe atacağım poşete yazık… Yirmi beş kuruş! Üzerine bi sigara yakacağım ama sigara sarma olunca ateşe yazık!

Bence daha fazla ekonomi yorumu yapmasın, asrın hatası olur. Şarkılarına odaklansın. Ben şarkı söylüyor muyum? İşim olmaz hiç işim olmaz hiç işim olmaz…