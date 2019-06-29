Sıyır tencerenin dibini!

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı için Japonya'da… Japon İmparatoru ile görüşüyor bir odada… Oda dediğim de küçücük, 4 tahta koltuk bir vazo, yukarıdan sarkan bir lamba… Yakıştı mı Japonlara? Japonya'nın yıllık 920 milyar dolarlık bütçesi var bu arada… Ya biz? Para her şey değildir, itibardan asla tasarruf etmeyiz. Altın varaklı bol yaldızlı odada gözleri kanatmayı en iyi biz biliriz.

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Neyse ki dünyaya mesajımızı verdi... El âlem görsün, Türkiye'de para var ki 50 bin dolarlık çanta ile geziyor leydi! Neydi? İmaj her şeydi…

Aslında işler içeride biraz sıkıntılı… Aramızda kalsın ama para kalmadı. Madem para kalmadıysa, ekonomi takladaysa dolar neden artmıyor?

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Sihirbazın sırrı da burada! Ortada Türk Lirası yoksa neyle dolar alacaksın? Her serbest piyasa ekonomisinde olduğu gibi uluslararası finans merkezlerinde Türk Lirası işlem görüyordu. Bizim ekonomi yönetimi seçim öncesi o kapıyı kapadı.

Bu sayede kimse Türk Lirası borçlanıp dolar alamıyor. Haliyle dolar artmıyor! İyi de bu çift yönlü bir piyasa… Kapı kapatılınca istediğin kadar faiz ver, yine de para giremiyor Türkiye'ye…

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Para yoksa çare ne? Para basmak! İyi de “zam yapmak” demek gibi böyle söyleyince şık olmuyor. Mesela “güncelleme” daha güzel duruyor.

O zaman “para basmak” yerine “yedek akçe” kelimelerini kullanalım. “Karşılıksız” dememek için “Hazine'ye devrediliyor” diyelim. Oldu mu? Güzel durdu!

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Normalde piyasaya sürülmeyecek paranın Hazine'ye aktarılması, teknik olarak para basılmaması ama pratikte para basılması. Kafanız yeterince karıştı mı? Demek amaca ulaşıldı!

Aslında nakdi olarak böyle bir para yok. Bilanço tutsun diye kayıtlı… Sadece bilgisayar ekranlarında görünen bu parayı bütçeye kaydedip dolaşıma sokacaklar.

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Şöyle anlatayım, 2001 yılında yaşadığımız krizde özel bankalar, sahipleri tarafından hortumlanmıştı ya… Şimdi de Merkez Bankası hortumlanıyor.

Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu ülkelerde kafaya göre para basılmaz! Meclis bir bütçe onaylar, o bütçe aşılmaz. Aşarsa borçlanırsın, borcu önlemler alıp kaparsın.

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Seçimlerde sıkça duyduğumuz “beka sorunu” aslında gerçekti. Burada mesele kimin bekası olduğundan ibaretti. Yarınlar yokmuş gibi harcandı ve oyunun sonuna gelindi.

Hani eylül gibi enflasyonda yalan da olsa tek haneleri göreceğiz ya… Hemen bir hatıra selfisi çektirin, ileride gösterirsiniz torunlarınıza!

Tencerenin dibini sıyırıyorlar artık! O kadar Marmaris'te yazlık saray yapıldı. Ejder meyveli smoothie bittiyse demek… Sıcakta nasıl serinleyecek?