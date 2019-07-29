Suriyeli kardeşlerimiz tatilde!

Son günlerde sosyal medyada en çok yer alan konu ne faiz ne dolar… Suriyeliler birinciliği aldılar. İşledikleri suçlar daha sık göze batmaya başladı, durun daha yeni ısınıyorlar!

Hani her halta, “millet böyle istiyor” deyip millet adına atıp tutanlar var ya… Araştırma şirketi PİAR'da millete sormuş gerçekten ne istediğini…

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Sonuçlar, birilerinin dediği gibi Türk halkının “ensar olmaktan” hoşlanmadığını gösteriyor! “Suriyelilerin tamamının gönderilmesi gerekir, hükümetin politikasını beğenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 82.3 çıkıyor.

Hükümet politikasını beğenenlerin oranı ise sadece yüzde 17.7'de kalıyor. O da lafta! Sorsak beğenenlere, verirler mi evlerinde bir oda, bir kanepe?

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Şirket ayrıca “tek cevap” lık soru sormuş; “Size göre Türkiye'nin en önemli problemi nedir?“ diye… İlk sırada tabii ki “ekonomi”… İkinci sırada “Suriyeliler” koskoca ülkenin en önemli problemi…

Tarihinin en yüksek seviyelerinde olan işsizlik bile Suriyeli sorununun epey gerisinde kalmış. Yargı ve adalet, eğitim, terör, yolsuzluk neredeyse sorundan bile sayılmamış!

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Yandaş medya olayın yeni farkına vardı. Gaz almak için; “Türkiye'de bulunma izni almayanlar sınır dışı edildi. Bir haftada sınır dışı edilenlerin sayısı 500'e ulaştı” diye haberler yaptı.

Haftada 500 kişi hesabıyla gidersek bir yılda 26 bin Suriyeliyi göndermiş oluruz. Bu hesaba göre 154 yıl sonra hepsi ülkesine geri dönmüş oluyor.

Yani çocuklarınız bile göremeyecek! Çocuk demişken Türkiye'de her gün 300 Suriyeli dünyaya geliyor. Onlar da büyüyecek!

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Erdoğan yıllardır; “Yakında Suriyeli kardeşlerimiz evine dönecek” deyip oyalıyor. Bırakın dönmeyi, üzerine yeni kardeşleri geldi. Ülkeyi metrobüse çevirdi.Kişi başı düşen milli gelir artacaktı, kişi başı düşen Suriyeli sayısı katladı!

Dünyada bulunan 110 ülkenin nüfusu 5 milyonun altında… Hırvatistan, Uruguay, Moğolistan, Yeni Zelanda, İrlanda… Bütün bu ülkeleri boşalt, taşı Türkiye'ye… Arsalarını kat karşılığı ver müteahhite… Suriyeli göçü ile hem aynı hesaba gelir, hem de tam bize göre…

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Ülkeyi Osmanlı İmparatorluğu yapalım derken elimize yüzümüze bulaştırıp Karamanoğulları Beyliği olduk. İpini kopartanı ülkeye doldurduk. Sadece Suriyeliler de olsa iyi… Sınır, sınır değil bildiğin kevgir…

Afgan, Pakistanlı, Bangladeşli, Iraklı, Kazak, Özbek, Afrika kıtası… Taksit taksit kavimler göçü yaşanıyor. Dingo'nun ahırı bile daha nezih bir ortam sunuyor. Zaten ülke dediğin topyekûn darülaceze…

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Yine de hiçbiri su dökemez Suriyelilerin eline… Suriye'nin büyük bölümünde artık savaş yok. Lübnan'da ve Ürdün'de kamplarda yaşayan Suriyeliler çoktan ülkelerine dönmeye ve döndürülmeye başladılar.

Bizdekiler gayet pişkin, bayramlarda ülkelerine gidip, gezip, akrabalarıyla bayramlaşıp, tatil yapıp bumerang gibi Türkiye'ye dönüyor. Bari bu bayram gittiklerinde kapıyı kapasak, malum cereyan yapıyor!

‘Nerede paralar' diye soran olursa!

İşin açıkçası Suriyeliler de Türkiye'ye bayılmıyorlar. Kendilerini Avrupa'ya atmak için yola çıktılar, geçişler durdurulunca Türkiye'de kaldılar.

Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin, her bir Suriyeliye 10 bin dolar harcanmış olabilir mi? Parayı nasıl yok edersin? Ya sahte fatura kesersin ya Suriyeliye harcadığını söylersin.

Sen kendi vatandaşından Genel Sağlık Sigortası parası iste, prim borcu çıkar, gecikince faiz koy… “Nerede bizim paralar?” diye soran olursa “Suriyeliye verdim” dersin!

Kim 40 milyar dolar harcar?

Bir türlü karar veremedik Suriyeliler için harcanan paraya… Bakanın biri çıkıyor 32 milyar dolar diyor. Dışişleri Bakanı 37 milyar dolarda karar kılıyor.

Yok mu artıran dersen 40 milyar dolar da Savunma Bakanı'nın açıklamasından geliyor! Aradaki 8 milyar dolar farkın lafı mı olmuyor? Söylerken öyle de rahat ki sanırsın kendi cebinden veriyor.

Sen git üçe beşe fabrikaları sat, Suriyeliye 40 milyar dolar harca… Yalan valla! Bakın; Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası para yokluğunda 50 milyon dolar için 25 yıllığına Katar-Türk ortaklığına kiralandı. Toplam 800 tane Tank Palet fiyatı!

Elbistan Şeker Fabrikası 297 milyon liraya satıldı. Ne kadar? 52 milyon dolar! Ülkede para kalmadı diye sattığımız şeker fabrikasından 769 tanesinin parasını Suriyelilere bağış yapmışız. Tabii inanırsanız!