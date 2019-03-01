Tabana kuvvet vergi sistemi!

Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak, “Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz” dedi… Vergi işini sevdi!

Vaadin tamamı olmasa bile geçirme kısmını gerçekleştireceklerine inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum.

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Nitekim son 17 yıldır istisnasız her maliye bakanı adaletli bir vergi sistemini hayata geçiriyor. Tavanda olanların milyonlarca liralık vergi borcu tek kalemde siliniyor. Fatura sonunda hep tabana çıkıyor!

Sahi onca yıldır aklınız neredeydi? Adil değil miydi vergilendirme sistemi? Şimdi mi sağlayacaksınız adaleti? Sistemi değiştirmenizi kim engelledi? Siz hiç gördünüz mü vergi borcu silinen bakkal, memur, işçi?

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Kısaca bakan, “Vergi koymaya doyamadık, yeni zamlara hazır olun” diyor! Vergiler zaten ciğerimizi söküyor. Oraya hiç değinmiyor!

Kendileri tavanda olduğundan vergi hep tabana yayılıyor. Milletin vergiden iflahı kesildi, karnını doyurmak için tanzim kuyruklarına giriyor. Kışın soğuğunda meyve sebze almak için sırada bekliyor.

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İktidarın ülke ekonomisini nasıl içler acısı durumuna soktuğunu göstermesi açısından manidardır. Sen git, bütün vergiyi tabanın içine sığdır. Geçen yıl çoluk çocuğun tükettiği içeceklere bile lüks vergisi koydular. İçecek bedelinden önce yüzde 10 ÖTV, onun üzerine yüzde 18 KDV alıyorlar. Şimdi yine vergiyi tabana yayacaklar. Altta kalanın canını çıkaracaklar!

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Vergileri artırmak kendilerinin en büyük saadeti… Parasız kalınca kanepenin altına yuvarlanan bir lirayı arayan adama çevirdiler devleti… İktidar kötü yola düşmüş Robin Hood gibi yıllardır fakirden alıp zengine veriyor. Toplanan vergileri yandaşa ihale olarak zimmetliyor. Para bitince de lüks harcamalarını kısmayıp, millete yükleniyor.

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Türkiye'de bir milyonun üzerinde şirket hiç Katma Değer Vergisi ödemiyor. Vergi oranları ve sigorta primi çok yüksek… Ödese şirketi kapatacak. Ödemese nasıl olsa af çıkacak. Haliyle affı bekliyor.

Tabana kuvvet… Bu millete daha çok vergi gerek. Izgarasını yaptınız ama asıl külbastısı daha lezzetli gelecek. Yandaş kanallardan büyük hizmet! Akşam yemeğinde ağır yiyecekler yerine zeytin ekmek yemenin daha sağlıklı olduğunu halka anlatmaya ne hacet?

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Nitekim tabana yayılmış daha adaletli vergi sistemine başlangıç olarak kürkte ÖTV sıfırlandı. Bülent Ersoy bu işe bayıldı!

Ben de sıfır ÖTV'li yatıma binip, deposunu sıfır ÖTV'li mazotla doldurdum. Sıfır ÖTV'li pırlantayı da hazır bulundurdum. Serin olursa diye kürkü sancak kısmına koydum. İyi de kruvaze konyak içerken neden ÖTV ödüyorum? Adaletin bu mu? İsyan ediyorum!