Türkiye’ye niye yatırım yapsınlar?

Sağlam paranız var, “Nereye yatırım yapsam” diye düşünüyorsunuz. Gidip de Nijerya, Togo veya Mozambik'e gönül rahatlığıyla güvenip milyar dolarlık yatırım yapar mısınız?

Yapın valla… Oralar, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne göre Türkiye'den daha iyi sıralamaya sahipler. Hele Zambiya, Kırgızistan, Guatemala, Mali… Bizimle kıyaslanırsa hukukun kaleleri hepsi!

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Her yıl “The World Justice Project” adı altında bir rapor hazırlanıyor. Bu öyle masa başında yazılan araştırma tarzında raporlardan değil…

Yaklaşık 120.000'den fazla insandan görüş alıyorlar. Az buz değil, 3.800'den fazla uzman çalışıp değerlendiriyor.

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2019 yılında tam 126 ülke arasında Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde, Türkiye kendine 109'uncu sırada yer bulabildi. Hemen kendimize haksızlık yapmayalım. Kamboçya, Afganistan'dan falan iyi çıktık. Şimdilik…

Tamam, bu araştırma dış mihrakların, Türkiye'yi kıskananların yeni bir oyunu… Eyvallah, ona şüphe yok da gel de bunu dünyaya anlat kolaysa!

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Hâlâ iddianamesi bile hazırlanmamış binlerce kişi hapis yatarken yine de böylesi bir sonuç haksızlık… İşimiz gücümüz kalmamış gibi onlara belediyelere kayyum atamalarını mı anlatacaktık?

Çok beklersiniz! Belli ki sabrımızı test ediyorlar. Artık “milli ve yerli adalet endeksi” oluşturmanın ne kadar elzem olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kahrol Batı!

Hele araştırmada “Hükümetin gücünün sınırlandırılması” diye bir klasman var. Sözde totaliter rejime kaç adım kaldığını sayar.

Araştırılan 126 ülke arasında Türkiye 123'üncü sırada… Belli ki Türk usulü başkanlık sistemi dünyanın gittiği yolun tam tersi! Rusya 112'inci sırada… İran bile daha fazla hak arayabileceğiniz ülkeler arasında 109'da… Bizden kötü Maduro'nun Venezuelası!

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“Temel Haklar” klasmanında ülke 122'nci sırada… Bana dünyada 121 ülke saysana… Sayamazsın. Temel haklarını say desem, onu da sayamazsın. Maazallah terörist denir, içeri atılırsın! Haliyle, dünya Türkiye'nin hukukuna güvenmiyor. Peki, biz kendimize güveniyor muyuz? Hayır! Dünya literatüründe, “babana bile güvenme” sözü Türkçe'den başka bir dilde var mı?

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Türkiye bilimsel olarak kişiler arası güvenin dünyada en düşük olduğu ülkeler arasında yüzde 24 güven oranıyla sondan ikinci…

Bunun Türkçe meali; hukuk ve adalet olmayınca milletin milleti, devletin milleti, milletin devleti dolandırmaya çalıştığı bir ülkede yaşadığımız imajı hepimizin kafasında…

Dünya bize güvenmiyor, biz bize güvenmiyoruz. Ülkede arkasına güvenen bir borazancıbaşı kaldı. Eh, artık o yapar bu ülkeye yatırımı!