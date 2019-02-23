Tutmayın Binali Bey’i işe alacak 500 bin kişiyi!

Futbolcu Arda'nın kariyeri bile Binali Bey kadar hızlı gerilemedi. Sekiz ay önce başbakandı… Geçen haftaya kadar meclis başkanı… Şimdi, İstanbul Belediyesi başkan adayı…

Dinledim bakalım neymiş vaadi? Hayli ilginçti gerçi! “Gençler, iş bulma telaşı içerisinde olacağınızı biliyorum. Projemiz en az 500 bin kişilik istihdam imkanı sağlayacak” demez mi?

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Yapar mı? Yapar! Ben şahidim… Avlanmaya gitmiştik yağmur ormanına… Karanlığın yüreği diyorlar oraya… Gece zifir karanlık… Ortalığı sis basmış…

Vahşi hayvanlar bir anda etrafımızı sardı. Biz korkudan titrerken Binali Bey tüfeğini yere bıraktı… Tek hamlede çakısını çıkardı… Diğer eliyle bize “sus” yaptı…

Tek başına canavarların arasına daldı. Bir süre sonra sesler kesildi, sis dağıldı… Hepsini haklamıştı. Binali Bey'in önünde yatan koca bir dağ aslanı… En az on metre…

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Dikkat ederseniz daha anlatmadım elleriyle boğduğu ejderhayı… Bunları söylese bile daha mantıklı! Bu sefer fena salladı. Gözler Ziyaaa'yı aradı!

Belediye çatısı altında teknoloji merkezi! Hem de “en az” 500 bin kişi… Bu işin sonu yok yani… Belki bir milyon, belki iki milyon kişi… Tutmayın Binali Bey'i…

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Madem yapılabiliyor… Neden şimdi yapmıyor? Niye seçimin bitmesini bekliyor? Belediye 25 yıldır AKP'de değil mi? Bütün yetkiler ondayken, Başbakan olduğunda yapamadı. İşsizliği her geçen gün daha da artırdı.

Üzerine döviz yükseldi, enflasyon zıpladı, ülkede resmi işsiz 4 milyon kişiye fırladı. Eski kriz yıllarını geçti işsiz sayısı… İstanbul Belediye Başkanı olduğunda yüzde 12.5 azaltacakmış işsizliği… Sahi buna inanan çıkar mı?

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Hepsinden geçtim… Ekrem İmamoğlu; “150 bin istihdam” deyince Binali Bey; “Belediyelerin istihdam yetkisi yok bazıları istihdam sözü veriyor” demişti. Sonradan mı beğendi bu fikri?

Acaba teknoloji merkezi dediği internet cafe mi? Nereden bulacak yazılım yapabilen 500 bin genci? Asgari ücretten mi? Yılda 12 milyar eder belediyeye maliyeti!

“Teknoloji kuluçka merkezleri kurulacak” falan da dedi… Kim bilir belki de yumurtlatacak gençleri? Yumurtlamayanı kesip satmasa bari!

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Kendi yarattıkları işsizler ordusuna verilebilecek en güzel vaat çalışılacak yeni işler… Bırak iş bulmayı İstanbul'a 500 bin ağaç dik, o bile bize yeter. Sorsan diktik derler. Lakin acaba kaç milyon tane kestiler?

Teknoloji demişken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da 2016 yılında; “Üç aya yerli NASA, Haziran'da vizesiz Avrupa” vaat etmişti. Üç yıl sonra ancak yerli masa, vizesiz gidebildiğimiz tek yer Antarktika… Konu NASA'ya gelmişken, bizim bedava kek işi vardı ne oldu ona? Ne alakaysa?