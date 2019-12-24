Vatandaşınıza küçük sürprizler yapın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde zam oranını yüzde 22.58'den yüzde 12'ye çekerek indirim yapma yetkisini kullandı.

“Vatandaşlarınıza tatlı, küçük, romantik sürprizler yapın, şaşırtın” ilkesini uyguladı. Nitekim geçtiğimiz günlerde de asgari ücretlilerin zam oranına ilişkin “Önümüzde gelsin, bir jest yaparız” açıklamasını yapmıştı.

Demek devletin topladığı vergilerden değil de sarayın bütçesinden verecekse…

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Tam bir halk adamı… Jest yapmanın kitabını yazdı. Beni ikna etti! Parti kursun, oy verelim. Onunla yüz sene, bin sene durabilirim. Diğerlerini bilmem ama AKP'yi iki gözüm kapalı anlatabilirim.

Film gibi, iyi polis ile kötü polis… Erdoğan halkın koruyucusu… Milletvekilleri acımasızlığın temsili… Biri önce bindiriyor. Diğeri indiriyor.

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Önce termik santrallere filtre takılması mevzusunda “Sermayeyi tercih edemem” dedi. Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı almış, son bir prosedür olarak Rekabet Kurumu'na başvurmuş… Erdoğan'ın da bundan haberi yokmuş!

Aramış Ziraat'ın genel müdürünü, tasvip etmediğini söylemiş. Halkın 500 milyon dolarını yedirmemiş. Helal olsun… Bir de Türk tipi başkanlık sistemini beğenmezsiniz!

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Vatandaşların tepkisi düşünülmeden yapılmış hareketler Cumhurbaşkanı tarafından engelleniyor. Alınan kararlar, zamlar yürürlüğe girmeden önce millete duyuruluyor. Yapılan bu vergi zamlarından Erdoğan'ın haberi yok mu sanılıyor? Şayet tepkiler fazla olursa aynı zamanda kararı alan AKP'nin başkanı, Cumhurbaşkanı şapkasıyla değişikliğe gidiyor.

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Benim aklıma kadim esnaflar geliyor. “Sen yüksekten aç, ben biraz düşürürüm. Gönlü olur” hesabı… “Sen kaç vereceksin” diye sürdürürsün pazarlığı…

Kara cuma, efsane cuma, şahane hafta sonu, muhteşem gece, kar yağdı böyle oldu kampanyaları… Millet indirim görünce nasıl balıklama atlıyorsa bu da aynısı… En azından mantığı…

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Diğer kalemlere yapılan yüzde 22.58 oranında zam geçerliliğini koruyor. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları ile yurtdışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret zamları belirlenen oranda artacak. Tek bir kalemde yüzde 12 zam yapılınca şükrediyor ülke. O derece! Zam illa yapılacak.

Peki, vergiye zam nedir birader? Verginin maliyeti mi artıyor? Milletin alım gücü yerlerde… “Bu yıl zam yapmıyoruz, eski vergi oranlarıyla devam ediyoruz” dese…

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Kazanan varsa kaybeden kim? Onu da ben söyleyeyim. Devlet alacağı vergilerden vazgeçiyor. Sahi kimin parasını savuruyor? Maliyeti yine millete yüklüyor.

Madem gelir kaybını göze aldın, bordrolu çalışanların Gelir Vergisi'ni düşür. Ücretlilerin vergilerinde indirim yap. Hem işçiye hem işverene yarasın.

Paran yoksa cebinde, üç kuruş vergi inmiş sana ne?