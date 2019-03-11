Yandaş neden BİM’i sildi?

Yandaş medya, borsada halka açık bir şirkete doğrudan zarar vermeyi amaçlayan haber kisvesi altında yayınlar yapıyor. Kim bilir ne amaçlanıyor?

Hedefteki şirket BİM mağazaları… Bilindiği kadarıyla aynı cenahta yer alan kardeş çocukları… Kuvvetle muhtemel yandaşın istediği boyutta reklam vermediler, para yedirmediler. Budur bunların ahlakı…

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Başlıklar çok ağır! Haber; “Ucuz market adı altında milletin sırtından büyük para kırdılar! BİM'den fırsatçılık rekoru” diye başlıyor…

“Fırsatçılık yapan BİM, birilerinin ekonomi batıyor yaygarası kopardığı dönemde dev bir kâr rakamı açıkladı” diye devam ediyor. Fırsatçı, kaos simsarı da sonrası… Tamamen markayı karalıyor.

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Haberin talimatını verenlerin, emeği geçenlerin, yapanın, yayınlayanın ekonominin ne olduğu hakkında var mı fikirleri? Borsadan BİM hisselerini alanlar zarar ederse kim ödeyecek bedelini?

Bu mantığa göre hiçbir firma kar etmemeli! Zarar etse hoşlarına gidecek yani… Özel şirketlerin kuruluş amacı kâr etmektir. Ortakları, hissedarları hayır kurumu değil!

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Batanları, iflas edenleri, konkordatoya gidenleri haber yapmazlar, kâr edenleri karalarlar. Tehlikenin farkında mısınız? Burada hikaye sadece BİM değil… Ülkenin bütün şirketleri… Para kazananın üzerine gidersen, kim yatırım yapacak? Kâr etmezse nasıl çalışanlarına maaş ödeyecek? Bu çarkı döndürecek?

İşin ilginci, BİM'in iyi kâr etmesinin nedeni tüketicilerin temkinli harcama trendi… Ülke fakirleştikçe kârları artacak tabii ki…

Ekonomi bozulurken, insanlar ister istemez ucuzcu marketlere yöneliyor. Haliyle BİM, A101, ŞOK gibi devasa zincirler başı çekiyor.

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BİM'in 2018 cirosu 32.3 milyar liraya çıktı. Şirketin kârı 1.25 milyar lira açıklandı. Bence 7550 mağazası olan bir şirket için ciroya göre kârlılık marjı yüzde 3.8 gibi mütevazı bir rakam olarak kaldı. Açıklanan kâr marjı neredeyse geçen yıl ile aynı…

Çok şükür bugün de BİM'i savundum. Hiç aklıma gelmezdi. Haksızlığa dayanamıyorum sanki…

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Tekel olmadığı sürece, kimseye hangi fiyattan satması gerektiğini söyleyemezsin. Muhtemelen sana reklamı kıstı diye mafya gibi tehdit edemezsin! Biliyorum yakında “kayyum” atanmasını da istersin. Yabancı zaten gelmiyor, olanları da kaçır için tam rahat etsin!

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Serbest piyasa ekonomisine isteyen istediği fiyattan satar. Fiyatlar yüksek kalırsa mal elinde patlar. Binlerce market var, isteyen istediği yerden alışveriş yapar.

Önce suçlu çiftçiydi… Sonra sıra aracıya geldi… Baktılar halci de kesmedi… Depoları bastı zabıtalar. Son durakta suçlu market sahibi…

Ülke ekonomisini 17 yıldır yönetenler sanki sütten çıkmış gibi… Bir onlara yapışmıyor kötü ekonominin etiketi…