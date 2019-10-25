Yedi düvele karşı faiz indirimi!

Yıl 2015… Genel seçimlere günler kalmış. Muhalefet partileri tek tek projelerini açıklıyorlar. AKP'nin ekonomi adına açıkladığı tek bir proje yok. Bildiğiniz beylik laflar!

Verginin tabana yayılması sağlanacak, fiyat istikrarını korunacak, para politikası çerçevesi korunacak, yurtiçi tasarruflar ve işgücüne katılım artırılacak, falan filan…

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Ekonominin en önemli aktörü Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, muhalefetin projeleri hakkında; “Bu parayı veremezsiniz yoksa Yunanistan gibi oluruz!” diyerek sert çıkıyor!

Örnek verdiği Yunanistan o yıl fena krizde… İşlerin kontrolden çıkmasına ramak kalmış… Alman politikacıların Yunanistan'la “adalarınızı satın paranız yoksa” diye dalga geçmeleri hâlâ akıllarda…

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Yunanistan bu krizi dibine kadar hak etmişti. Avrupa Birliği'nden borç alıp yıllarca yedi, içti, sirtaki yapıp keyfine baktı. Ekonomisini iyi göstermek için pek çok yalan söyledi.

Bizim gibi açıklanan istatistikleri değiştirdi. Raporları manipüle etti. Parasal durumunu farklı gösterdi. Söz verdiği reformları yapmadı… Sonunda sarmala girdi. Mızrak çuvala sığmadı.

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Ne de olsa Avrupa Birliği üyesiydi. Düşmanı yok, lobileri kuvvetliydi. İktidar değişti. Ortaya detaylı bir ekonomik program koydu. Yunanistan bu programa uydu.

Avrupa ülkeleri borçlarının bir kısmını sildi, kalanı erteledi. Zira 323 milyar Euro'yu nasıl ödeyeceklerdi ki?

Adalarını satmadıkları gibi Türkiye'nin 18 adasına el koydu, Yunan bayrağı dalgalandırdı. Hem sahada hem masada destan yazanların gıkı çıkmadı!

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“Yunanistan gibi oluruz!” diye milletten oy isteyen AKP'ye nispet Yunanistan bu ayın başında uluslararası piyasalarda borçlanmaya çıktı. Borçlanma miktarı 500 milyon Euro'ydu, eksi faiz ile borçlandı.

Bunun anlamı; Yunanistan bundan 10 yıl sonra borç verenlerin 1 milyonunu kesecek, aldığı borcu 499 milyon Euro olarak geri ödeyecek. Türkiye yüzde 6 faizle dolar borcu bulsa verene dua edecek!

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Enflasyonu yüzde eksi 0.20 seviyesinde olan Yunanistan gibi olmaktan korkan Türkiye dün itibarıyla faizleri beklentilerin çok üstünde 250 baz puan indirim yaparak yüzde 14'e çekti!

Daha azı yakışmazdı! “Ne yaparsan yap büyük yap” en önemli icraatlarıydı. İşin enteresan tarafı enflasyon sepeti ağırlıkları ile oynayıp enflasyonu yapay olarak düşürdükten sonra, enflasyon düşüyor diye faizlerin düşürülmesi. İllaki ödenir bedeli!

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Amaç; kredi faizleri düşsün, borçlanma maliyeti azalsın, alışveriş canlansın, yapılan inşaatlar satılsın, büyüme hızlansın! Peki, bunları insanların gelirini artırmadan nasıl yapacaksın?

Merkez Bankası'nın politika faizi başka, piyasa faizi başka, kredi vermenin koşulları bambaşka! Eş, dost, akraba o koltukları doldurduğu sürece, Yunanistan gibi olamayacak bu ülke!