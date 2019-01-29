Yerli ve milli Suriyeli geri döner mi?

Yine seçim yaklaştı. Cumhurbaşkanı; “Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyeli mültecinin evlerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz” demecini yapıştırdı. Suriyeliler evlerine dönecek mesajları verilmeye başlandı.

Dünyada bulunan 110 ülkenin nüfusu 5 milyonun altında… Hırvatistan, Uruguay, Moğolistan, Yeni Zelanda, İrlanda… Bütün bu ülkeleri boşalt, taşı Türkiye'ye… Arsalarını kat karşılığı ver müteahhite… Hem aynı hesaba gelir hem de tam bize göre…

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İki seçim önce yine; “Yakında Suriyeli kardeşlerimiz evine dönecek” demişti. Haziran seçiminde tekrar etmişti. Eskiler dönmedi, üzerine yeni kardeşleri geldi. Ülkeyi metrobüse çevirdi. Kişi başına düşen milli gelir artacaktı, kişi başına düşen Suriyeli sayısı katladı!

“Suriyeli kardeşlerimize bugüne kadar 35 milyar dolar kaynak aktardık” diyor, Cumhurbaşkanı… İki yıl önce de açıklanan aynı miktardı. Yeni para harcanmadı mı?

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Doğum ücretsiz. Hastane ücretsiz. İlaç ücretsiz. Tüp bebek yapan var. Ulaşım, eğitim bedava… Başı ağrıyan Suriyeli, özel hastanenin acil kapısından beleşe dalıyor içeri… Ben gittim geçen gün acile… Hastane 1.200 lira kilitledi… Ama burası acil, SGK var, bedava olmalı falan hiç dinlemedi. Merak edene faturası elimde…

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Şirket kurmuşlar, kaçak işçi çalıştırıyorlar. Hiçbiri vergi vermiyor. Ruhsat dahi istenmiyor. Haliyle bizim esnaf onlarla rekabet edemiyor. Dükkanı kapıyor, gidiyor. Bilin bakalım işsizlik neden bu kadar hızlı artıyor?

Yine de 35 milyar dolar çok büyük para… Nereye gitti? Yok! Ortada ev yok, bark yok! Nereden verdin? Yok! Nasıl verdin? Yok! Ne aldın da verdin? Yok! Kimden satın aldın? Yok! Kime sordun? Yok! Fatura, fiş? O da yok! Zira Suriyelilerin 35 milyar dolar almış gibi bir hali de yok!

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Hadi gönder! Nasıl göndereceksin? Gönderemeyeceksin! Türkiye'de 26 mülteci kampında yaşayan Suriyelilerin sayısı 260 bin kişi… Gerisi saldım çayıra, mevlam kayıra… İşin yoksa ara…

Lakin anketler kötü geliyor. AKP düzenli kamuoyu araştırması yaptırdığından halkın en rahatsız olduğu konuların başında ekonomi ve Suriyeliler geliyor. Onun için “göndereceğiz” diyor.

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Oysa İçişleri Bakanı Soylu; “Benim ülkemde 380 bin Suriyeli çocuk doğdu…… Keşke bu 380 bin çocuğu doğar doğmaz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapsak” demişti. Üstüne Suriyeli sayısının artığına değinen Hatay Belediye Başkanı'na soruşturma açmıştı.

Gönderiyor muyuz? Göndermiyor muyuz? Boş tartışma… Suriyelilerin hiçbir yere gideceği yok! Bayramlarda ülkelerine gidip, gezip, akrabalarıyla bayramlaşıp, tatil yapıp yeniden Türkiye'ye dönüyorlar. Git deyince giderler mi sence? Acelesi yok, oy verecekler önce!