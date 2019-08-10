Çok açık konuşayım, bu köşe öksüz kalmıştı! Ne bir ses ne de haber gelmiyordu artık Yiğit'ten… Bulut'tan nem mi kapmıştı? Öyle kalakaldım deli hasretiyle ben…

Ve beklenen gün geldi. Sayılı gün çabuk geçti. Yiğit Bulut sahalara döndü. Lakin kendisi bana bu saadeti çok gördü. Twitter'dan mesaj atmış, beni de yasaklamış.

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Varsın yasaklasın, sonunda konuşma ambargosu kaldırıldı ya! Biz de çok kırdık onu… Kimi AKP'ye ithafen “diktatör olma yolunda ilerleyen arkadaşlar” kelimelerini kullandığı eski yazılarını örnek gösterdi. Kimi “jöleli” dedi! Jöle süremez mi? Taş mı yesin saç jölesi üreticileri?

Haberi alınca attığı tweet'i görmek için mecburen başka hesap açtım. Çok heyecanlıydım. Girdim, baktım. Twitter hesabının künyesinde “Cumhurbaşkanı başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi” yazıyordu.

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O an Türkiye ekonomisi için bir kez daha umudumu kaybettim. İçimden, danışmanı yiğit olan bulutlara çıkamaz dedim.

Oysa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bir tweet atmış; “Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AKP iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik” demişti.

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Demek ki 17 yıllık köpük banyosu sona erdi. Sahi ithalatı köpürten kimdi? Siz bakmayın öyle dediğinde yakında yine köpürür kendi kendine… Türkiye artık ithal etmeden büyüyebilen bir ülke değil ki!

Türbülanstan çıktıysak neden halen sallanıyoruz? Hepimiz aynı gemide değiliz demek ki, onlar türbülanstan çıkmış biz ambulansta gidiyoruz. Bu yıl kaçıncı türbülanstan çıkışımız, ben artık sayamadım ki! Üç mü, beş mi?

Neyse Hazine ve Maliye Bakanı gereksiz rol çalmasın. Yiğit Bulut konuşmuş, konuyu dağıtmasın.

Doları olanlara müjde!

Yiğit Bey, Ali Babacan'a takılmış. Kafayı takmış; “Hafızası biraz zayıf galiba! Ben hatırlatayım! Ali Beycim, bakanlığın döneminde kaç milyar dolarlık dış borçlanma yaptın! 10 yıldan fazla! 80 milyar dolar üstü olabilir mi! En düşük!” demiş.

Ayrıca FETÖ'den de dem vurmuş. Attığı tweet'lerin sonuna elma, Türk bayrağı ve kalp emojisi koymuş. Belli ki bize bir şeyler daha anlatmak istiyor. Şifreli mesajlar yolluyor. Yoksa neden liseli ergen gibi emoji koysun ki?

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Ali Babacan sanki AKP'nin değil de başka partinin bakanıydı! Klasik “Elimde belgeler var açıklarsam yer yerinden oynar” lafları… Vay arkadaş, demek AKP neler yapmış. Yiğit Bey'in elinde belgeleri bile varmış!

AKP, Yiğit Bulut'u devreye sokacak kadar sıkıştıysa demek, AKP cephesinde belli ki işler kolay kolay düzelmeyecek. Herhalde belgeleri kendine saklamayacak, savcılığa verecek!

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Bu saatten sonra ellerinde doları olanlar rahat bir nefes alabilir. Kendisi dolar kurunun en iyi göstergesidir. Artık yükselişe geçeceği kesin gibidir!

Sen gittin ya bu yazıların tadı kalmadı. Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı.

Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı. Senle geçen günlerimin kıymetini bilmedim!

Özlemişim be!