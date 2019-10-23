Yine zenginleşmişiz!

Bakan Berat Albayrak gözümüzün içine bak baka; “Türkiye, satın alma paritesinde dünyanın en büyük 12'inci ekonomisi… Hane başına düşen gelir üç kat arttı” dedi.

Hane var hane var! Hangi hanelerin gelirinin üç kat artığını söylemedi! Geliri artan artık kimin hanesiyse? Kapı kapı dolaşıp bize de gösterse. Bizimkini unuttular herhalde!

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Muhtemelen fakirhanelerden değil malikanelerden bahsediyor. Kendileri de hanedan olduğundan zenginleşmek ona gayet normal geliyor.

Daha dün gece zam geldi motorine… Ne fark eder ki her hanenin geliri 3 kat arttı. Gerisi üçün beşin hesabı… Peki, bu 3 kat artıştan halkın haberi var mı?

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Olmaz mı? Ülkenin başarılı ekonomi yönetimini duyan ümmet sevinçten dışarı fırlıyor, tanzim satışların yolunu gözlüyor. Gelir üç kat artıyor oysa vatandaş birini alıyor!

Zavallı İsviçre, Kanada, Danimarka, Hollanda halkları… Keşke hepsi Türkiye'de yaşasalardı. Türkiye, satın alma paritesinde dünyanın en büyük 12'nci ekonomisi… Saydığım garibanların kimi 30'uncu kimi 50'nci…

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Siz bakmayın kişi başı gelirde ancak dünya 72'ncisi olduğumuza, ancak Afrika ülkeleri ile yarıştığımıza. Ortamlarda dünyanın en büyük 12'ncisiyiz dersiniz, geçersiniz.

Bu satın alma paritesi işi ekonominin en anlamsız geyiği… İşin doğrusu bizim gibi ülkeler için züğürt tesellisi… Fakir ülkelerin sıkıntı çıkarmamaları için aslında zengin olduklarına ikna etmek gibi…

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Rusya, Brezilya, Endonezya… Hepsi kendisine yer bulmuş ilk on sırada… Bizim önümüzde Meksika… Hani Trump duvar örüyor, satın alma paritesine göre zengin ülkelerinden kaçıp Amerika'da ucuza çalışmasınlar diye…

Bu arada dünyanın en zengin ülkesi açık ara Çin! Peki, nedir hikmeti? Nüfus!

Hindistan üçüncü sırada… Fakirlikten kırılıp sokaklarda yatıyorlar ama sanırsın hepsi ejder meyveli smoothie içiyor saraylarda!

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Lakin uluslararası verilerde ciddi ciddi kişi başı 28 bin dolar görünüyor. Hesaplarsak yıllık 163 bin lira eder. Dört kişilik ailenin 652 bin lira harcama potansiyeli olur. Aileler günde 1780 lira harcasalar bile sıkıntı olmaz.

Gerçekten öyle olsa yerinde duramazsın, sapıtırsın. İnananı var garibim ne yapsın? Zira mevcut ekonomik tabloyla insan içine çıkılmayacağı için ancak böyle hesaplarsın.

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Bu hesapla dünyada fakir ülke yok ki! Ekvator Gine'sinden Barbuda'ya, Kazakistan'dan Letonya'ya hepsi bizimle aynı kulvarda… Hepsinde aynı kişi başı satın alma paritesi…

Her geçen gün dibe batan, yandaş medyası ile hayal satan Hükümet belli ki aradığı miktarda müşteri bulamıyor.

Zira “dünyanın en zengin ülkesiyiz” dese bile kime hesap verecek, kim ne diyecek? Koyunlar yese, yeter de artar bile diye düşünecek. Üç kat âlâ!