Zamlar çok güzel gelsene!

Bundan 40 yıl önce, 80'li yıllarda zindanlarda elektrik işkencesi yaparlardı. Yıllar geçti elektrik işkencesi fatura şeklinde tüm memlekete yayıldı.

Daha önceki gün, son ekonomi bükücü Berat Albayrak; “Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşımıza yansıtıyoruz” dedi. Birkaç saat sonra iyileşme niyetine elektriğe yüzde 15 zammı tüm ülkeye yansıttı!

Son bir yılda elektriğin fiyatı yüzde 60 arttı. Yarın yıllık enflasyon açıklanacak. Yüzde 10'a ayarladılar, o ilan edilecek.

Gerçekten açıklanan enflasyona inanan varsa en yakın hastane ile irtibata geçsin. Akli melekelerini bir kontrol ettirsin.

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Elektrik kullanmadan insan gibi yaşayamayacağımıza göre artık hepimiz dünden daha fakiriz. Elektrik zammı taban zamdır. Bekleyin yavaş yavaş her şeye yansıyacaktır.

Peki, bu zamlar halkımızı yıldırır mı? Sanmam! İktidar uygun görmüş elektriğe zam yapmış. Daha çok yapsın. Kolay mı yedi cihana hükmetmek?

Haliyle ülkenin yarısı, dış güçlerin yaptırdıklarına inanıyorlar zamları… Yetmiyor, tehdit edip son model makam araçları aldırıyorlar. Zorla dört beş yerden maaş bağlıyorlar. İhaleleri yandaşlara dağıttırıyorlar. Pis dış mihraklar.

AKP'nin parti amblemi ne? Ampul! Ampul neyle yanıyor? Elektrik! İşte o elektrik partiyi ayakta tutuyor lakin faturası bizi çarpıyor!

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Adam açlıktan ölmek bize koymaz, kuru ekmek yeriz yine de sevdamız diyor. Sefalet çekmekten hoşlanıyor. Hak ediyor. Bırakın çeksin!

Mutlu olmak onun da hakkı. Lakin kurunun yanında yaş da yandı! Artık kulak arkası da kalmadı! Ülke başkanlık sisteminin altında kaldı!

Bir ülke ekonomisi bu kadar kötü mü yönetilir? Milletin sinirden parmağını prize sokası, kendini elektriğe kaptırası geliyor. Lakin geride kalanlara öküz gibi fatura gelecek. Onları da yakacağım diye cesaret edemiyor!

Anayasal hakkını kullanıp sokağa çıkıp zamları protesto etse, beş dakikaya terör örgütü yaftasıyla içerde… En güzeli üstüne hafif bir şeyler alır tatlı tatlı faturayı öder. Kendine soğuk bir içecek koyar bir daha ki zammı bekler!

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İyi de üretici, sanayi kesimi ne yapacak? Maliyetleri iyice arttı. Nasıl daha fazla mal üretecek? Üretemeyecek! Sattığı ile idare edecek. Rekabet avantajını kaybedecek! Bankalar, borcunu öde diye peşini bırakmayacak. Maliyetleri kısmak için işçi çıkartacak. Var mı ötesi?

Elektrik zammından sonra mum ışığı, doğalgaz zammından sonra battaniye… Ekonomide değişim sürecindeyiz dedikleri bu herhalde! Ne hale geldi ülke? Elektrik bile lükse girdi. O derece…

Yakında saatler geri alınacak. Sabahın kör karanlığında kalkın. Işıkları yakın. Daha çok elektrik kullanın. Bu paralarla bir sürü yandaş doyurulacak onu hesaba katın. Nankör olmayın!

Yeni Ekonomi Programı'nı ve 2020'de ekonomiyi nasıl dağıtacağını You Tube'da Murat Muratoğlu sayfasında yorumladım, kaçırmayın. Abone olmayı da unutmayın!