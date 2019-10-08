Duble yol alışkanlığından olsa gerek zamlar da duble… Gece otoyol ve köprülere… Sabahında posta ve tren ücretlerine… İki iki… Tavlada olsa adı dubara, oyun gitti bağıra bağıra…

Halkımız müsterih olsun, neyse ki bunların enflasyona etkisi yok! Zira ülkemizde artık enflasyon oranı değil enflasyon kararı açıklanıyor.

-Kaç açıklayalım?

-Kendisi telefonda, bitsin soracağım!

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Pozitif düşünün… Zamlar yüzde 20, lakin enflasyon tek haneli… Bu başarı değil mi?

Bütçede açılan devasa deliği kapatmak için zam yapıldığını anlatmaya kimsenin dili varmadı. Bu kadar büyük açığın nasıl verildiğini de soran olmadı. Sahi paralar nereye gitti?

Evrendeki kara deliğin resmi bile çekildi. Bizimkinin sırrı halen çözülemedi.

Zira zaten yapılmış olan köprülerin maliyeti mi arttı? Arttı! Zam açıklamasına aynen bu yazıldı! Arkadaş sen yine yapabildiğin kadar zam yap. Yeter ki insanları sersem yerine koymayı bırak.

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Geçen yıl… Fransa'da hükümetin akaryakıta ufaktan vergi koymasıyla başlayan protestolarda yer yerinden oynadı. Aylarca sürdü. Fransa Başkanı gösterilerin “anayasal hak” olduğunu açıkladı.

Demek Türkiye'de yapılan zamlar Fransa'da yapılsa, adamlar Paris'i komple benzin döküp yakacaklardı. İşin ilginci hiçbir Fransız siyasetçi de çıkıp, “bunlar dış mihrakların oyunu” demedi!

Komplo teorilerine de pek inanan yok zaten. Bu durum daha çok bizim gibi üçüncü dünya ülkeleri için geçerli. Az eğitimli halk kitleleri…

Ayakkabılarla kiliseye girdiler. Kilisede bira içtiler. Rahibe bacımın üzerine çok affedersiniz idrarlarını yapmak suretiyle… Neyse, Fransa'dan bize ne?

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Peki, enflasyon nasıl düştü? Bu durum tıpkı ağır hastalık geçirirken kilo verip zayıfladım diye sevinmek gibi… Ülke topluca diyette…

Herhalde bir program, bir planları vardır diye düşünüyorsun. Sürprizi bozmak istemem ama ne plan ne program… Varsa yoksa sıcak para oluk oluk aksın, yabancılar yatırım yapsın, faizler düşük olsun, yüksek yüksek tepelere rezidanslar kurulsun. O dönem geçti. Dünyada piyasa koşulları değişti.

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IMF'yi kötüleyip duruyorlar ya… IMF de gelse tam olarak bunları isteyecekti. Hiç değilse ucuza kredi verip sarayın harcamalarını, yapılan israfları denetleyecekti.

Son günlerde MHP'den büyük tepki gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hakkını yemeyelim. Yeni sistemi bize en iyi anlatan oydu.

Açık konuştu; “Türkiye başkanlık sistemine geçince neyiniz varsa tam olarak en az 3'e katlanacak” demişti. Vallahi bildi!