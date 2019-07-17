Ailemizden Ahmet Erday'ı kaybettik. Kız kardeşim Necla'nın sevgili eşi, yeğenlerim Nedim ile Sezin'in engin bir sevgiyle bağlandıkları babaları, Efe, Mina ve Damla'nın okuldan geldiklerinde koşup sarıldıkları dedeleriydi.

Işıklar içinde yatsın.

İnançlı bir insandı.

Tanrı rahmet eylesin.

Ahmet, insan ayırmazdı.

Adana'da insanlık ve hayatın anlamı üzerine yapılan sohbetlerde; “Sen başkaları için değilsen nesin ki? Şimdi değilsen ne zaman?” atasözünü hep tekrarlardı. Yüreği girdiği kabın şeklini alan iyi insandı Ahmet.

Bana 2 gün izin.