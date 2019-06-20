3 gün kaldı geliyor!

İstanbul'un yaklaşık 8 milyon seçmeni, yeniden sandığa gidecek.

3 gün kaldı.

Ne değişecek?

Ekrem İmamoğlu, hatırı sayılır oy farkıyla kazanacak derim.

Binali Yıldırım!

Yine kaybedecek.

Aslında!

Tayyip Erdoğan kaybedecek.

Çünkü Ekrem İmamoğlu yeniyi, sahiciliği, samimiyeti, umudu, ileri demokrasiyi, hak ile hukuku, adaletin bağımsızlığını, kardeşliği, biriken ağır ekonomik sorunları çözmek için yeni bir alternatif modeli getirecek olanları temsil ediyor.

Ekrem İmamoğlu.

Yine kazanacak.

Aslında!

Umut kazanacak.

Binali Yıldırım, 25 yıllık eskimeyi, yıpranmayı, sahiciliği yitirmeyi, umudu tüketmeyi, verilen sözleri boşa çıkartmayı, İstanbul ve tüm Türkiye'de halkın çoğunluğu başta ekonomik kriz, büyüyen işsizlik, yetmeyen gelir, artan giderler altında ezilirken, devleti israf canavarı yapıp saray dikmenin sorumluluğunu temsil ediyor.

Ben buraya yazıyorum.

Hep birlikte göreceğiz.

Binali Yıldırım, kendisi olduğu için değil Tayyip Erdoğan'ı temsil ettiği için kayıp ediyor.

Aslında!

Erdoğan kaybediyor.

3 gün kaldı.

★★★

Bir çok sebebi var.

En büyük neden, halkın çıplak gözle bir kendi durumuna bakıp, bir de dönüp 17 yıldır yönetene bakarak gördüğü eşitsiz tablodur!

Ankara'da Saray yaptı.

1100 odalı.

Halkın durumu iyiye gitmedi.

Marmaris'te Saray yaptı.

300 odalı.

Halkın durumu düzelmedi

Bitlis'e gitti.

Ahlat'ta Van Gölü kıyısında da bir yeni saray daha yapacağı sözünü verdiğinde halkın ekonomik kriz yüzünden iflahı kesilmek üzereydi. Doğu Anadolu'da 17 yılda “3 İsviçre zenginliği” yapılabilmeliydi.

3 İsviçre yapmalıydık.

3 Saray üst üste geldi.

10 büyük kenti muhalefet partisi CHP'nin belediye başkan adayları kazandı.

17 yıldan beri ilk kez, Tayyip Erdoğan ve partisi ile onunla cephe kuranlar, Türkiye nüfusunun yüzde 45'i ile ülke ekonomisinin yüzde 70'nin üretildiği 10 büyük şehirde seçimi yitirdiler.

★★★

Bir övünme vardı.

Bir güçlü varsayım.

Muhalefeti ezme.

Bir büyük efsane.

Şöyle anlatılıyordu: Ne yapar yapar! Tayyip Bey, her seçimi yine kazanır! Kendi seçmeni için böyle bir büyüklenme ve muhalefet seçmeni için ise korku, çaresizlik, teslimiyet üretilmişti. 31 Mart seçimlerinde bu efsane 10 büyük kentte yıkıldı.

İstanbul'u saymadılar.

Hukuk alet edildi.

Seçimler yenilendi.

3 gün kaldı.

“Ne yapar yapar kazanır” büyüklenmesi ikinci kez ağır sınava girecek.

★★★

Tayyip Erdoğan, bir ara sustu sustu yeniden konuşmaya başlayınca Ekrem İmamoğlu için; “Bir defa böyle bir adaylığa (İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına) bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez” dedi. İstanbul seçmenine “seçsen bile belediye başkanı olamaz” demeye getirdi.

Korkutuyor.

Farkında değil.

Seçmen korkusunu yendi.

3 gün kaldı.

İstanbul'dan yenilenmiş en büyük “şehir tokadı” en şiddetli şamar oldu geliyor.