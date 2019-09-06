Bizimki, “Muzla besle maymunu” iddianamesiydi!

Bizi “FETÖ'ye yardım ettiler” diye suçlayan fakat nasıl yardım ettiğimizi gösterecek tek bir somut belge, bilgi, kanıt ortaya koymayan bir iddianame ile karşı karşıya bırakılmıştık.

İddianame!

Dışarda yazılmış.

Savcıların eline verilmişti.

Avukatlarımız Celal Ülgen, İsmail Yılmaz, Fahri Emeksiz, Ceren Yakışır, Serhan Özdemir, Can Çelik, belgeler, bilgiler, dosyalar, raporlar, iç ve dış hukuktan örnekler sunuyorlar; iddianamede bizim FETÖ'ye nasıl yardım ettiğimizi gösterecek tek bir somut belge, bilgi, kanıt olmadığını fakat sayısız çelişki ve iftira bulunduğunu anlatıyorlardı.

Çok açıktı.

Bizimle ilgili suçlamalar, karalamalar, iftiralar, algı yaratmalar önce iktidar gazetelerine yazdırılmış, onlar yayınladıktan sonra savcılar karalamaları alıp iddianame yapmıştı.

Gerçekten!

“Türkiye'de aranıp da en zor bulunanın adalet olduğu” söylenirdi.

Abartıyorlar!

Diye düşünürdüm.

Yaşadım.

Yanıldığımı gördüm.

★★★

Avukat Celal Ülgen, sayısız belge içinde benim de yıllarca önce yazılmış bir yazımı mahkemede yargıçların önüne koydu.

Ben yazımı unutmuşum.

Hayretle yeniden okudum.

Göz atın:

“Muzla besle

maymunu

yapsın sana

darbeyi!

Darbeciliği dinle, ayetle, önde gelen sahabe isimleriyle kutsallık çanağına yerleştirmişler. İkiyüzlüler. Fetullahçılar, 15 yıl beraber, birlikte, iç içe, tam bir dayanışma içinde oldukları Tayyip Erdoğan'ı ve kadrosunu devirmek için batının aleti olmayı kabul ettiler.

Devletin her yerindeler.

Bunlar nasıl temizlenecekler?

Kaç yılda temizlenecekler?

★★★

Muzla besle maymunu.

Gelsin oysun altını.

Yapsın sana darbeyi.

Kim besledi bu maymunu?

Fetullahçıların Abant Toplantıları başladığında aralarına bugünkü iktidar partisinin önde gelenlerini, o dönemin en keskin para sevici Atatürkçülerini, liberallerini, eski solcuları da çağırıyorlardı. Abant toplantılarına katılanlara içi dolar dolu zarflar verildiği de yazılıp çiziliyordu. Cumhuriyet Gazetesi iddianamesinde şu bilgiler yer alıyor: Abant Platformu Toplantılarına AKP'li Bakan Ali Babacan, AKP'li Burhan Kuzu, Fehmi Koru (SÖZCÜ'ye iftira atan) Hüseyin Gülerce (Fetullahçılıktan son anda dönüp iktidara yanaşıp SÖZCÜ'ye kara çalan) TBMM Başkan vekili AKP'li Naci Bostancı, AKP Milletvekili Yasin Aktay, AKP'li Bakan Sadullah Ergin, şimdiki Başbakan Yardımcısı AKP'li Numan Kurtulmuş, TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Bakanı AKP'li Reşat Petek, AKP Milletvekili Mehmet Metiner katılmışlar, destek vermişler, omuz vermişler, yüreklendirmişler, teşvik etmişler. Abant Platformu 2009 yılı toplantısının açış konuşmasını dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç yapmış. Toplantının “Hukuki Çevre” başlıklı oturumunun konuşmacıları arasında şimdi TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı (AKP'li) Mustafa Şentop,TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AKP'li Ahmet İyimaya yer alıyor. Gece olunca da sazlı-sözlü birlikte eğleniyorlar. Aynı toplantıya katılanlardan şimdinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın için Yeni Şafak'taki yazısında AKP Milletvekili Yasin Aktay şunları yazmıştı: “Saz olunca, gecenin solisti İbrahim Kalın oldu. Khanzad otelin asma katında Ali Bulaç, Haşim Haşimi, İhsan Sürreyya Sırma, Altan Tan, Sadık Yalnızuçanlar'la birlikte Harun Tokat'ın motivasyon taktikleriyle gece yarısına kadar Türkçe ve Kürtçe türküler söyledik…”

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Dünün Abant şarkıcısı İbrahim Kalın, bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.

Nasıl temizlenecekler?

Kimlerle temizlenecekler?

Bize inanacağımız umutlar verin de üzerinde konuşalım, yazalım. Maymunları siz devlet muzu ile beslediniz. Darbe yapmaya kalktılar. Şimdi onları temizlik reçeteniz nedir? Nurculuğun yerine Nakşibendilik geçirerek mi temizlik yapacaksınız?

Size nasıl inanalım?”

(4 Haziran 2017 Necati Doğru SÖZCÜ)

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FETÖ'nün hangi ortamlarda kimlerle nasıl beslendiğini anlatan böyle bir yazıyı yazabilen nasıl FETÖ'ye yardımcı olabilir, bu yazıyı yayınlayan gazete nasıl FETÖ'ye arka çıkabilir?

Bizimki,

“Muzla

besle

maymunu”

iddianamesiydi.

Dışarda yazılmış.

Savcıların eline verilmişti.

Tarihe not oldu!

Düzeltme ve özür: Necati Doğru'nun dünkü köşe yazısı, teknik bir hata sonucu giriş bölümü yer almadan yayınlanmıştır. O nedenle yazının tam halini tekrar yayınlıyoruz. Değerli yazarımız Necati Doğru'dan ve okurlarından özür dileriz.