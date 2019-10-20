Boruyu öttüren Haydarpaşa Garı’nı götürür!

Sanki Haydarpaşa Garı ile Sirkeci Garı'nın bodrumlarının altında gizli bir hazine, bir altın madeni vardı.

Kiralayan şanslı (!)

Zengin olacaktı.

Şansa bırakmadılar.

Eşitlik, hukuk, adalet, şartname bir kenara konuldu, doğrudan iktidar borusu öttürüldü. İstanbul Belediyesi elendi. Bodrum katları, Okçular Vakfı'nın müdürlüğünü yapmış bir iktidar yakını yeni işadamının kurduğu yeni şirkete kiraya verildi. Demek istediler ki, bu ülkede iktidarda kim varsa onun borusu öter. TCDD yönetimi, hukuka, adalete, kamu yararına bakmaz. Öten boruya bakar. Nitekim atıl duran bodrumlar işaret edilen kişiye kiralandı. İhaleden elendiği için isyan eden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da “Senden büyük Başkan var…” uyarısı verilmiş oldu.

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Ekonomik kriz var.

Böylesine yaprak kımıldamaz bir dönemde bodrumların aylık 350 bin TL'ye kiralandığı açıklandı. Kiranın bir de KDV'si var. Bu koşullarda yüzde bin karlı (ayda en az 2 milyon TL ciro yapan) bir iş kurulacak ki, bu kadar kira ödensin. Bodrumları kapan işadamı, 33 yaşında. Okçular Vakfı'nı yönetmiş. Başka bir iş tecrübesi, girişimcilik birikimi yok. Tek mukayeseli üstünlüğü iktidara yakın çiçeği burunda bir yeni girişimci olması.

Açıklasa da öğrensek.

Bodrumları, ihale şartnamesinde yazılan amaca göre mi kullanacak yoksa Katar'dan, Suudi Arabistan'dan yeni ortaklar bulup, şartnameye ek bir mukavele ile “hazine bulmaya benzer” işler mi kuracak?

Ne iş yapacak?

Projesi nedir!

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Haydarpaşa ile Sirkeci Gar'larının bodrumlarının kiraya verilmesi ihalesi de bildiğiniz gibi “çalınacak minareye kılıf dikme” modeliyle yapıldı. Bodrumları kiralayacak kişinin ya da şirketin “20 milyon TL'lik dijital ekipmana sahip olması” şartı teknik şartnameye konuldu. Bu 33 yaşındaki genç işadamının kurduğu şirketin 20 milyon TL değerinde dijital ekipmana sahip olduğu görüldü.

Kılıf minareye uydu.

İBB elendi.

Yandaş depoları kaptı.

İBB, bu depoları kiralasaydı; kültür sanat etkinlikleri, resim ve müzik faaliyetleri gibi sosyal amaçlı yani kar ve rant amacı gütmeyen tersine para yutan kamu hizmetleri için kullanacaktı.

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İstanbul'u kaybettiler.

Büyük kentler gitti.

Türkiye iktidarını da sırf bu “çalınan ve çalınacak minareye kılıf dikme” modelinde ısrar ettikleri için ilk seçimde kaybedecekler.

Genç işadamı açıkla!

Haydarpaşa Garı'nın bodrumunun altında hazine mi var?

İstanbul'daki vatandaşlar!

İBB Belediye Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu yerine Binali Yıldırım kazanmış olsaydı, İstanbul'un tarihi ve kent kimliğini birlikte yaşatan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bodrum katlarını kullanma önceliği tek bir emirle Binali Bey alırdı diye düşünmüşlerdir.

Vatandaş önemli değil!

Düşüncesi vız gelir.

Boruyu öttüren.

Garı götürür, götürdü!