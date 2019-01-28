Domates hırsızlık malı oldu!

1997 yılında yani 22 yıl önce Gaziantep'te “4 çocuk ünlü baklavacının dükkanına gece vakti kapıyı kırarak” girdi. Baklava çaldılar iddiasıyla izleri sürülüp, yakalandılar.

Çocuklar tutuklandı.

Ve suçları sabit bulunarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılıp hapishaneye gönderildiler.

Türkiye'de ilkti.

İkincisini yaşadık.

Baklavadan sonra domates de çalınacak mal oldu. Bir hafta önce Antalya'nın Serik İlçesi'nde toptancı halindeki komisyoncuların dükkanlarına gece vakti kapıları kırılarak girildi. 3 bin 500 TL değerinde domates dolu sandıklar çalındı. Dükkan sahibi komisyoncular, sabah polise haber verdiler. Serik İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri harekete geçti. Domates hırsızlarının kimliklerini belirledi. Bunlar çocuk değillerdi. Yaşları 30 civarında insanlardı.

3 kişiydiler.

Mahkemeye sevk edildiler.

3 domates hırsızı mahkeme başkanına “domatesleri çaldık ve sattık” dediler. Mahkeme, 3 şüpheliyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

★★★

Koca 22 yıl geçti.

Türkiye büyüdü.

22 yıl önce Türkiye'nin kişi başına milli geliri kabaca 6000 dolar civarındaydı. Bugün kabaca 10 bin dolar. (TUİK'in resmi rakamı 2017'de 10 bin 600 dolar.)

Nüfus da arttı.

Milli gelir de.

Türkiye zenginleşti fakat dün baklava çalınacak maldı, bugün domates çalınacak mal oldu.

Bunun nedeni olmalı.

1 değil 100 nedeni olabilir. En önemli nedenlerden biri; kişiler arasındaki gelir farkı ile şehirler ve bölgeler arasındaki gelişmişlik uçurumudur.

GELİRİ EN YÜKSEK 10:

İstanbul:

17 bin 827 dolar.

Kocaeli:

17 bin 723 dolar.

Ankara:

14 bin 253 dolar.

Tekirdağ:

13 bin 014 dolar.

İzmir:

12 bin 344 dolar.

Bursa:

11 bin 980 dolar.

Bilecik:

11 bin 849 dolar.

Yalova:

11 bin 544 dolar.

Eskişehir:

11 bin 139 dolar.

Bolu:

11 bin 019 dolar.

(Kişi başına düşen gelir.)

GELİRİ EN DÜŞÜK 10:

Ağrı:

3 bin 489 dolar.

Van:

3 bin 859 dolar.

Şanlıurfa:

3 bin 888 dolar.

Bitlis:

4 bin 258 dolar.

Muş:

4 bin 422 dolar.

Siirt:

4 bin 552 dolar.

Batman:

4 bin 644 dolar.

Hakkari:

4 bin 880 dolar.

Diyarbakır:

5 bin 003 dolar.

Adıyaman:

5 bin 127 dolar.

(Kişi başına düşen gelir.)

★★★

En yüksek gelirli 10 şehir ile en düşük gelirli 10 kent arasındaki uçurum baklavanın çalınacak mal olduğu yıllarda büyüktü. Domatesin çalınacak mal olduğu bugün gelir uçurumu daha da açıldı. Niçin Türkiye bu kapanmayan uçurumun nedenlerini konuşmuyor? Domates çalınacak mal oldu, sırada ıspanak ile pırasa var. Zaten “market ahlakı” da çökmüş durumda!

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Doğruysa korkunç!

Venezuela sıkıntılı, kötü, talihsiz günler yaşıyor. İkiye parçalandı. İki başkanlı oldu. Biri seçim sandığından çıkmış ve “hakiki başkan benim” diyen Nicolas Maduro, diğeri politik ve diplomatik bir atakla “kendini geçici başkan” ilan etmiş Juan Guaido… Halk sokakta ikiye bölünmüş. Ordu ikiye çatlamış. Ordunun üst rütbelileri Maduro'yu, alt rütbeliler Guaido'yu tutuyormuş. Ülke bu durumdayken dün bir haber yayınlandı. Bu habere göre Beyaz Saray'ın (Trump'ın) talimatıyla İngiltere Merkez Bankası, Venezuela'nın İngiltere'de tuttuğu 8 milyar dolarlık altına el koydu. Doğruysa; uygar geçinen Batı'nın gerçek yüzünü ortaya çıkaran korkunç haber!