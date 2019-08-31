Dürüst çalışma enerjisi yola çıktı!

Ankara, İstanbul, Adana ve yeni seçilen tüm Belediye Başkanları, tek tek anlatıyorlar. Dürüst çalışma enerjisinin (bu deyim bana aittir, başka birinin sözü değildir) bütün Türkiye'ye kalıcı örnek olması gerekir.

Teşvik etmeliyiz.

Örnekleri izliyorum.

Adana Belediyesi'ne yeni seçilen Başkan Zeydan Karalar, “Yedi Göze Barajı Projesi”nde “dürüst çalışma enerjisinin” nasıl çoğaltıldığını bütün Türkiye duysun diye anlattı. Toros dağlarının tepe ve yamaçlarından birikerek akan temiz, billur suyun Yedi Göze Barajı'nda toplanarak Adana'nın Kozan, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık merkezleri ile 163 köyü sağlıklı suya kavuşacak. Bu hizmeti önceki belediye yönetimi düşündü, projelendirdi, ihaleye çıkarttı, yapımına başladı.

Bravo onlara.

Fakat maliyet çok yüksek.

Niçin çok yüksek?

Zeydan Karalar'ın açıkladığına göre Yedi Göze'nin yapımında işin beşte biri bitmeden 310 milyon TL bütçe tükenmiş. Bu yüksek harcama ile giderse Yedi Göze Barajı, Adanalı'ya 1 milyar 652 milyon TL'ye mal olacak, bu kadar ağır maliyet de su parasına binerek kent halkından çıkartılacak.

Zeydan Kara, seçildi.

Tabloyu önünde buldu.

★★★

Bu barajın yapım ihalesi tam rekabete açık ihale ile verilmedi fakat “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi olan ve yapı tekniği açısından özellik isteyen olağanüstü koşullarda başvurulan “21-B” ile yani davetiye usulü ihale edildi.

Niçin?

Tüneller uzun tutuldu.

Niçin?

Birim fiyatlar yüksek.

Niçin?

Niçin'ler yüzünden 310 milyon liraya bitecek diye yola çıkılan Yedi Göze, daha işin beşte biri bitmeden 310 milyonu yedi bitirdi.

Ne yapmalı?

Adana'nın yeni Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni ekibiyle kentlerin büyük alt yapı projelerine bilgi desteği sunan İller Bankası ile “dürüst çalışma enerjisini çoğaltma” işbirliğine girişti.

Yedi Göze, masaya yatırıldı.

★★★

Tünel 8 kilometre tutulmuştu. 3 kilometreye düşürüldü. Bölgede DSİ'i de tünel yapıyor. Onun fiyatlarına bakıldı. Yedi Göze ihalesinde birim fiyatların olağanüstü yüksek olduğu görüldü. Teknik şartname basitleştirildi, yapım malzemesi piyasa fiyatlarına çekildi. Adana'nın Kozan, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık merkezleri ile 163 köyüne gelecek suyun miktarında, kalitesinde, sürekliliğinde en küçük bir sapma olmadan Yedi Göze Barajı'nı 600 gün içinde 285 milyon TL'ye bitirebilecek şekilde proje yenilendi. Canlı yayın bütün Adanalı ve Türkiye'nin gözü önünde “açık ihale” yapılacak. Seyhan ve Ceyhan gibi iki büyük nehrin ortasında olmasına rağmen 2019 yılında hala üçte biri susuz olan Adana, doya doya kullanacağı suya 600 gün sonra kavuşacak.

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Umutlanıyoruz.

Dürüst çalışma enerjisi yeni seçilen belediyelerde yola çıktı. “Çalıyorlar ama çalışıyorlar” kaderciliği bitti. Türkiye'ye “dürüstlük da bulaşıcıdır” anlayışı yayılıyor.

Destekliyorum.

Doğruya doğru.

Eğriye dur de.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

165 milyona bina! Hangi şanslı vakfa!

İstanbul'un yeni belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “dürüst çalışma enerjisini çoğaltacak” adımlar atıyor. Bu adımları attıkça halk desteği de artıyor. 375 milyon TL belediye parasının pompalandığı vakıfların arasında bir vakıf için 165 milyon TL katkıyla dikilen 5 binanın da bulunduğunu açıkladı. Bu binaları kimler yaptı? Hangi sözleşme ya da şartnamelerle yaptılar? Yapımı ve harcamaları kim denetlemiş? 5 bina birden bağışlanan bu şanslı, kıymetli, özel vakıf hangisi, ismi ne, yönetenleri kimler, iktidar ile bağlantıları ve yakınlıkları var mı, bu binalar İstanbul halkı için hangi hizmeti sunmuşlar, bu binalar geri alınıp belediye mülkü haline getirilecek midir, bu kadar belediye parasını bir vakfa 5 bina yapmak için pompalayanlar adalet önüne çıkartılacak mıdır?