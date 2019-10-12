Çok uzun süre değil birkaç yıl önce Türk gemisi Leyla, İsrail limanına gitti. İsrail askerlerinin gözetiminde yükünü boşalttı.

10 bin ton gıda; pirinç, şeker, yağ, un, makarna. Çocuklara 10 bin oyuncak, babalarına ayakkabı, annelerine etek, bluz… İsrail askeri yükü teslim aldı. TIR'lara yükleyip Gazze'de yoksul Filistinlilere dağıttı. Türk Gemisi Mavi Marmara da; un, şeker, pirinç, makarna, çocuklara oyuncak, babalara ayakkabı, annelere etek götürmüştü. Mavi Marmara gemisinin organizatörleri; “yardımı biz kendimiz Filistinliye vereceğiz… Siz İsrail askerini aradan çekilin” dediler, çatışma çıktı. 10 kişi öldü, İsrail ile Türkiye'nin arası kanlı-bıçaklı oldu. Yapılan işin adı; “Gazze'de din kardeşlerimizin yardımına koşmak” konuldu. Mavi Marmara gemisinin organizatörleri arkalarına iktidar partisini de almıştı.

Mitingler yapıldı.

İsrail'e lanet okundu.

Alkışı iktidar topladı.

Bugün Türkiye'nin başlattığı “Barış Pınarı” harekatını AB ülkeleriyle birlikte Arap Birliği ülkeleri de oy birliğiyle kınadı. Kınayanlar içinde Filistin de yer aldı.

Filistin kof kardeş çıktı.

★★★

Nasıl izah edeceksiniz?

Filistin'e gemi!

Kof kardeşlik.

Kof İslamcılıktı.

Filistinli el açacak.

Hep muhtaç kalacak.

Bu ayıptan da öte kaba, kara, gösterişçi bir siyasetti: Gıda gemisi gönderme ve içeride oy toplama kurnazlığıydı. Gazze'nin altın gibi sahili var. Gazze'yi İsrail kadar gelişmiş yapacak bir projeyi Filistinlileri de katarak düşünmez ve geliştirmez de sadece gemi gönderip bununla övünürsen bu boş kardeşlik, kof Müslümanlık olur.

Kofluk, kofluğu çeker.

Filistin kof kardeş çıkar.

★★★

Slogan İslamcılığı; “can derdine düşüp sığınmacı olmuş Suriyelilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz” balonu uçurularak da yapıldı.

En büyük yardım.

En değerli kardeşlik.

En hayırlı Müslümanlık.

Suriyeliyi vatansız bırakmamak olmalıydı. Ölümden kaçıp Türkiye'ye sığınmış “bütün Suriyelileri kendi öz vatanlarında huzur ve güven içinde yaşayacakları” bir ortama kavuşturacak, fikir, düşünce, eylem, diplomasi, uluslararası ilişkiler, bölgesel ortak projeler ortaya konulmadığı için bugün Türk Ordusu, “Barış Pınarı” harekatını yapmak zorunda kaldı. Harekatı kınayan Arap Birliği içinde Katar da var. Sakarya'daki tank palet fabrikasının işletme hakkı Katar Ordusu'nun ortak olduğu şirkete devredilmişti.

Katar da fos kardeş çıktı.

Slogan İslamcılığı kof!