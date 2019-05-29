Gecenin bir sabahı vardır.

SÖZCÜ'yü THY uçaklarına almıyorlardı. 7 yıl bitti yine almıyorlar. Ben arkadaşlara “üzülmeyin, üzerinde durmayın” diyordum. Bizim okurumuz önce SÖZCÜ alan, sonra uçağa binen okurdur.

THY utansın!

THY'nin eski yönetim kurulu Başkanı ve AKP'nin ana kadrosunun önde gelen şahsiyeti Hamdi Topçu Bey, kendi dönemini anlatan “Yerel'den Global'e THY'nin Yükseliş Dönemi” adı bir kitap yazmış. Bu kitapta anlattıkları ile SÖZCÜ'yü neden THY'ye almadıklarını bir bakıma itiraf etmiş.

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Ben itirafı şöyle anlatıyım.

SÖZCÜ yazarı Ege Cansen en az 25 yazı yazıp, İstanbul'a yeni havalimanı yapmanın gereksiz olduğunu, “Atatürk Havalimanı'nın genişletilerek 80 milyon ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı da büyüterek 90 milyon yolcu kapasitesine çıkarmanın mümkün olacağını, İstanbul'un Marmara ve Trakya şehirleri ile yolcu bağlantısı açısından yerleri pırlanta değerde olan bu iki mevcut hava limanının iyileştirme ve geliştirme yatırımlarını dış borca batmadan yapabileceğimizi, önemli olan var olanı yıkmak değil uygun yere ekonomik ölçekte bir yenisini yaparak eski ile yeniyi birlikte kullanıp sorunu çözmek olduğunu, Londra'da, Paris'te, Berlin'de, Tokyo'da, New York'ta ve her yerde böyle yapıldığını” yazdı.

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Ben de yazdım.

Diğer yazarlar da.

SÖZCÜ bu önemli konuda uyaran yayın yaparken THY uçaklarına alınmıyordu. Ve THY'nin Başında Hamdi Topçu Bey vardı. Meğer Hamdi Topçu Bey de “Atatürk Havalimanı'nı yıkıp yenisini yapmanın ihtiyaçtan doğmayan bir zorlama proje olduğunu” düşünüyormuş.

Kitabında yazmış:

Bir paralel pist.

Ek bir terminal binası yaparak Atatürk Havalimanı'nı 2030 kadar kullanabilirdik diyor.

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İlahi Hamdi Topçu bey!

SÖZCÜ aynısını yazıyordu.

Bak SÖZCÜ de yazıyor deseydiniz, gerçeği daha güçlü haykırmış olurdunuz. Belki de zorlama büyük israfı siz önlerdiniz.

Ülke size minnet duyardı.

7 yıl sustunuz.

Sizi THY'nin başından aldılar. Şimdi “Yeni havalimanı ihtiyaçtan doğmadı, Binali Yıldırım zorlamasıyla oldu” diye özetlenecek hayat hikayesi kitap yazıyorsunuz. “Atatürk Havalimanı'na rant uğruna kıyılmasına ve Yeni Havalimanı yapılmasına karşı içeride mücadele ettim” demeye getiriyorsunuz.

Ah Hamdi Bey ah!

Yenmişe kuzu derler!

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Bakın şimdi ne oldu:

Atatürk'ün 3 pisti vardı.

Yıkıldı.

Yenisinin 2 pisti var.

7 milyar Euro dış borç bulundu. Bu borç için yılda yaklaşık 500 milyon Euro sadece faiz yükü olarak Türk ekonomisinin sırtından yabancı finans kurtlarının kasalarına gelir akıtıyoruz. Yeni Havalimanı'na 3'üncü pisti ekleyerek yolcu kapasitesini 140 milyona çıkarmak için 5 milyar Euro daha gerekiyor. Bu da yine yüksek faiz ödenerek dış borçla yapılacak.

Sonuçta Yeni Havalimanı:

İstanbul için kötü bir yatırım.

Uçak şirketleri için pahalı.

Yolcu için ilave zaman kaybı.

Ve ilave fazla para ödeme.

Türk ekonomisinin makro ekonomik dengelerini aşırı zorlama. Bu tip müsrif zorlama projeler yan yana geldi ekonomik kriz doğdu.

Hamdi Bey!

Türkiye ekonomisi yanıyor.

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Siz kitap yazdınız.

Günahınızı çıkardınız.

Biz ise, “Atatürk Havalimanı'nı yıkıp dış borçla çok pahalıya yenisini yapmak aslında rant doğurtmak için başvurulan bir zorlama projeydi. Orayı millet bahçesi yapacağız diyorlar ama Yassı Ada gibi beton yığınına dönüşeceğinden korkuyoruz ve İstanbul seçimleri bu rant elden gitmesin diye yenilendi” diye yine durmayıp yazıyoruz.

Ah Hamdi Bey Ah!

Gecenin bir sabahı vardır.