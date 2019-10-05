Girmiş kazık vardı! Girmemiş saydık! Enflasyon indi!

Bir cebime bakarım.

Param erimiş mi diye.

Bir etikete bakarım.

Fiyatlar inmiş mi diye.

Bir de döner TÜİK'in hesabına bakarım, nasıl indirmiş enflasyonu istenilen yere…

Evet indi.

Damat Bakan'ın söylediği oldu, yıllık enflasyon tek haneye geriledi, pazarda, markette, bakkalda, manavda, mağazada, AVM'de fiyatlar hayat aleminde ve algı alanında ucuzladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 400 gününün ilk meyvesini böylece verdi.

Fakat buruk meyve!

Kimse inanmıyor.

Cebini yokluyor.

Parası erimekte.

Etiketlere bakıyor.

Fiyatlar yükselmekte.

Damat Bakan, “mucize meyvemiz sulu ve çok lezzetlidir ve sürecimiz sürdürülebilirdir” anlamına gelecek umut verici konuşmalar yapsa da; dinleyenler hem koruk üzüm yemiş gibi yüzünü buruşturuyor ve Hatay Samandağ biberi ısırmış gibi dillerini elleriyle yelliyorlar.

★★★

Fiyatlar artıyordu.

Ama enflasyon indi.

Mucize gerçekleştirdik.

Ülkemiz ekonomisinin baş belası “devalüasyon-enflasyon sarmalını” açıklarken “yuttur gitsin yapmayan” uzman kalemlerden Dünya Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş, yıllık enflasyonun, tek haneye (yüzde 9.26'ya) “matematik oyunuyla indirildiğini” yazdı.

Eylül ayıydı.

6.30 artış yaşamıştık.

Yaşamamış yaptık.

Girmiş kazık vardı.

Girmemiş saydık.

Yıllık enflasyon 26 ay sonra ilk defa tek haneye düşmüş oldu. Bunun nasıl mümkün kılındığını Alaattin Aktaş, dünkü yazısında şöyle açıkladı: “2018 yılı Ağustos ayından 2019 yılı Ağustos ayına yüzde 15.01 olan TÜFE artışı içinde 2018 yılı eylül ayındaki yüzde 6.30 artış da vardı. Bu rekor bir artıştı. Ama TÜİK bu 6.30 rekor artışı, bu yılın hesaplamasından çıkartıp attı. Onun yerine bu yılın Eylül ayındaki yüzde 0.99'luk artışı koydu. Yıllık enflasyon oranı da yüzde 15.01'den yüzde 9.26'ya gerilemiş oldu.”

TÜİK'deki mucize güç.

Vardan yok ediyor.

6.30'luk artışı.

Yaşanmamış sayıyor.

★★★

Mucizeyi, mucize adamlar yaratabilir. Merkez Bankası eski Başkanı, mucize yapamadı. Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi.

Mucize gerçekleşti.

Faizler indi.

Yine Hazine Bakanı, eski TÜİK Başkanı döneminde de enflasyon inmediğini gördü. Onu da değiştirdi. Enerji Bakanı olduğu dönemde birlikte çalıştığı arkadaşını yeni TÜİK Başkanı yaptı.

Mucize gerçekleşti!

Şimdi bu mucizeye nefesi keskin ekonomistler; devalüasyon durdu (Dolar 5.60 ile 5.75 arasında gidip gelir oldu) halkın de nefesi kesildiği ve satın alma gücü eridiği için tüketim azaldı, enflasyon da indi yorumları ile destek olacaklardır.

Kekiğin fiyatı düştü.

Leblebinin fiyatı düştü.

Kabağın fiyatı düştü.

Kabanın fiyatı düştü.

Daha ne olsun!

İster inan!

İster İnanma!

Enflasyon da düştü.