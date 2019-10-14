Kendileri buz kıtası peşinde biz Ortadoğu ateşinde!

Dünyamızın ortalama sıcaklığı 150 yıldan buyana 1 derece yükseldi. Ama buz kıtası Kuzey Kutbu'nda (Arktika) bunun en az iki katı hızda bir ısınma yaşanıyor. National Geographic Dergisi'nin Eylül ayı baskısında yer alan bilgilere göre Kuzey Kutbu bu yüzyılın ortalarına gelindiğinde artık buzla kaplı olmayacak.

Buzdaki erime!

Altta zenginlik!

Petrol yatakları.

Doğalgaz rezervleri.

İnsanoğlu onlara erişebilecek. Çıkartabilecek. Paraya, servete dönüştürebilecek. Dünyanın henüz keşfedilmemiş petrol kaynaklarının sekizde biri ve tüm doğalgaz kaynaklarının üçte birinin bu bölgede olduğu tahmini yapıldı.

Yeni balık türleri.

Yeni av sahaları.

İştah açıyor.

Dünya turizm atlası içine “Kutup Turizmi” de girecek. Başta ABD ve Rusya ile Çin olmak üzere diğer önde gelen ülkeler “buzkıran gemileri yapımını” hızlandırdılar. Buzkıran özelliği olan bir Fransız turist gemisi iki yıl sonrası (2021) için Kuzey Kutbu'na çıkmayı programına aldı ve 2023 yılı için rezervasyon kayıtlarına bile başladı.

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Buzlar çözülürken dev buz örtüsü altında gömülü kaynakları ve nakliye yollarının kontrolünü ele geçirmek için “Buz Savaşı ya da yeni bir Soğuk Savaş” bütün şiddetiyle başladı.

Ordular hazırlanıyor.

ABD askerleri, ordunun soğuk bölge eğitimleri düzenlediği Alaska'daki Kuzey Savaş Eğitimi Merkezi'nde bedenlerinin soğuğa dayanabilmesi için yüksek kalorili tayınlar yiyor, İkinci Dünya Savaşı sırasında Finlandiya ile Sovyet Rusya arasında yaşanan “Kış Savaşı'ndan uyarlanan taktikleri” öğreniyorlar. Rusya ve ABD, Deniz Kuvvetleri'ni yıllarca Ortadoğu ve Büyük Okyanus'a odakladıktan sonra şimdi “buz kıtasının altındaki zenginliği kapışma savaşına” odaklandılar. Eriyen buzların altından fışkıran donmuş topraklar üzerinde askeri uçak pistleri, sivil hava meydanları, gözetleme kuleleri yükseliyor.

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ABD ve Rusya!

Kendileri buz kıtası peşinde bizi Ortadoğu ateşi içine sürdüler. Ortadoğu'daki petrolü, doğalgazı, zenginliği, stratejik noktaları kontrol etmenin türevi olarak Afganistan işgaliyle başlayıp, Birinci ve İkinci Körfez çıkartmasıyla ile devam eden dönemde El Kaide-IŞİD- PKK benzeri örgütleri besleyip büyüttüler. Irak, henüz belini doğrultamadı. Suriye yanıyor. Libya perişan.

Şimdi geriye çekildiler.

Suriye'de aslında kendileri yapması gereken; IŞİD'i, PKK'yı, PYD'yi bitirme ve NATO üyesi Türkiye'nin toprak güvenliğine omuz verme görevini tek başına Türk Ordusu'nun sırtına yıktılar.

Ne yaman çelişki!

ABD, Obama döneminde Suriye'de Esad'ı devirmek için Türkiye'yi alet etti şimdi Trump döneminde Esad'ın yapması gereken IŞİD ile PYD'yi temizleme işini yine bize ihale etti.

Tanrı Ordumuzu korusun!