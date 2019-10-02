Kontrolü aldılar!

Dün izin günümdü. Günümü birikmiş işleri yapmak için harcadım. Eskimiş bilgisayarımı yenilemeye gittiğimde bir tanıdığa rastladım. Kendisi eski başbakanlardan birine de danışmanlık yaptı. Ankara'nın dolambaçlı labirentlerini iyi bilir ve en yeni haberleri alır. Başına bir şey gelmesin diye ismini yazmıyorum.

Dedi ki:

Kontrolü Reis'ten aldılar.

Türkiye'nin yönetimini “Encümen-i Daniş” türü bir tecrübeliler, bilgililer grubu devir aldı.

IMF istiyor.

Onlar söylüyorlar.

Cumhurbaşkanı olur diyor.

“Nerden bilelim” dedim!

“Yeni ekonomik programa bak” dedi. “Bu program açıklanırken ön sıralara bugüne kadar rastlanmadık biçimde Merkez Bankası'nın Para Kurulu üyeleri oturuyordu” dedi.

“İnandırıcı değil” dedim.

“Al sana inandırıcılık” dedi.

Şunları söyledi:

Yeni Ekonomik Program dedikleri aslında bir çeşit “dünya para babalarına yeni borçlar versinler diye güven tazeleme mektubu” gibi yazıldı. Onun için Merkez Bankası Para Kurulu üyelerini ön sıraya koydular.

★★★

Yabancı paraya!

Gel gel çekiyorlar.

Yabancı para gelecek.

Konut şirketleri batıyor.

Onları alacak.

Yabancı para gelecek.

Enerji şirketleri batıyor.

Onları alacak.

Yabancı para gelecek.

Hisse senetlerini alacak.

Borsa da canlanacak.

Yerli şirket tahvil çıkartacak.

Yabancı para gelecek.

Bu tahvilleri alacak.

Hazine tahvil çıkaracak.

Yabancı para gelecek.

Hazine tahvillerini de alacak.

Türk bankaları zorlanıyor.

Bulamıyorlar, alamıyorlar.

Yabancı para gelecek.

Sendikasyon kredisi verecek.

Türkiye'ye dış para yağacak.

1 Dolar: 2 TL'ye inecek.

İç pazara satış yapan şirketler batma noktasında sallanıyorlar. Dış para gelecek, onların mallarını da alacak(!)

“Bütün bunlara inanıyorlar mı” diye sordum, “Daha fazlasına inanıyorlar” dedi.

★★★

Yeni vergiler gelecek.

Devlet harcayacak.

Enflasyon düşecek.

Büyüme başlayacak.

Buna da inanıyorlar.

Bir de Türkiye'de işçilerin Suriyeli maaşına çalışmaya zorlanacağına ve razı edileceğine inanıyorlar.

“Nasıl olacak?” diye sordum.

Ücret artışlarını gerçek enflasyona göre değil Hazine Bakanı'nın yeni programda hedef koyduğu beklenen enflasyona göre artıracaklar. Emek gelirleri reel olarak yoksullaşacak. “IMF de bunu istiyor, istemişti” dedi.

★★★

“Reis buna izin vermez.

Zaten oy kaybediyor.

İyice yıkılır” dedim.

Her uçak yere iner.

Bazıları çakılır iner.

Bazıları çakılmadan iner.

Türkiye ekonomisi çakılmadan inebilsin diye “Kontrolü Cumhurbaşkanı'ndan almak zorunda kaldılar ya da Cumhurbaşkanı vermeye razı oldu diyebiliriz” diye ekledi.