Mansur Yavaş farkı açtı!

Türk milleti mağdurdan, mazlumdan yanadır. Gizlemez ilk fırsatta gösterir. Tayyip Erdoğan şiir okudu diye hapse kondu. Mağdur oldu. Türk milleti mağdur Erdoğan'a sarıldı. Turgut Özal, 1983 yılına kadar hiç mağdur olmadı. Tersine hep güçlünün yanında yer aldı. Darbe yapan Kenan Evren'in kollayıcı kanadı altında işçiye kemer sıktırdı, IMF'yi ve Dünya Bankası'nı arkasına alıp özel sektörü destekledi, ekonomiyi yönetti. Generaller, iktidarı yeniden sivillere devretme sözü vermişlerdi. Generaller sözlerinde durdular. Demokrasiye dönme ve seçim yapma kararı aldılar.

36 yıl önceydi.

Turgut Özal parti kurdu.

Evren, Özal'ın arkasından çekilmekle kalmayıp seçim günlerinde meydanlara çıkıp halka “Özal'a oy vermemeyi” tembihledi.

Özal mağdur oldu.

Halk Evren'i dinlemedi.

Mağdur Özal'ı seçti.

Bugün aynı hava doğdu.

Tayyip Erdoğan'ın parti sözcüsünün ve yandaş gazete ile TV kanallarının bir olup Mansur Yavaş'a bel altı vuruşları mağduriyet yarattı. Halkın gözünde Mansur Yavaş mağdur duruma düştü.

Göreceksiniz.

Ankara'da ona oy vermeyecekler bile 17 gün sonra gidip Mansur Yavaş'ı seçecekler. Mansur Yavaş farkı daha da açtı.

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Bu kez çarşafa dolandılar.

Ankara'da seçim sandığına gitmeye 17 gün kala Mansur Yavaş hakkında aniden ve yıldırım hızıyla başlatılan soruşturma ve açılacak davanın yarattığı faullü yumrukların vicdanlarda açtığı yaranın manevi şiddeti bütün Türkiye'yi sardı. Bu mağdura sarılma rüzgarı, sadece Ankara'da Mansur Yavaş'ı değil, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nu ve diğer büyük şehirlerdeki muhalefet partisi adaylarını başkanlığa taşıyacaktır.

Aradılar, taradılar.

Bir kaset bulamadılar.

Duvara “Biji Mansur” yazdılar.

Tutmadı.

“Yavaş Yavaş Devrim…” diye dillere slogan yapıştırdılar. Yapışmadı. Mansur, Türk milliyetçisi değil PKK'lıdır demeye getirdiler.

Kimse ciddiye almadı.

“Makedon”dur dediler.

Anketlerde oyları arttı.

“Belediye Başkanı seçilirse Kızılay'a taksicileri sokmayacak” dediler. Taksiciler, “Seninleyiz Mansur Başkan” diye ona çay demleyip elleriyle ikram ettiler. En son “bir sahte çek düzenleme iddiası” üzerinden “Yargıtay cezasını onayladı” dediler. O da boş çıktı. Yandaş basın ve TV'ler AK Parti sözcüsünün Mansur Yavaş ile ilgili iddialarını 1 saat kesintisiz canlı yayınladılar, ertesi gün Mansur Yavaş'ın basın toplantısını tek bir dakika bile canlı yayına sokmadılar. Mansur Yavaş için iddiaları çok geniş haber yapanlar, onun verdiği cevapları görmezden geldiler. Yandaş basın için yeni bir utanç sayfası oldu. AKP sözcüsünün “saygın işadamı” dediği kişi de “suç makinesi” çıktı.

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Ankara halkını, “işte bak hakkında dava açıyoruz Mansur'u seçsen bile onu görevden alacağız” tehdidi ters tepti. Seçim yarışına hile ve eşitsizlik katmanın cılkı çıktı.

Halkın vicdanı var.

Mağdurdan yana çıkar.

Gizlemez. Gösterir.

31 Mart'ı bekleyin.