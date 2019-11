Vatansız kalmış Suriyeliyi sığındığı Türkiye'de çok ucuza çalıştırıp, ücretini zamanında vermediler. Alın terimin karşılığını, terim kurumadan hemen isterim diye dayattı. Patronlar onu hastanelik edercesine dövdüler.

Sefil manzara!

Suriyeli emeği ucuz.

Sermaye iki koldan birikiyor. Hem devleti soyacaksın hem çalıştıracak ucuz emek bulacaksın. Dünyanın her yerinde işverenler, soyulacak devleti ve “ucuz emeği” tercih ediyor. Suriyeli genç İstanbul'da tekstil atölyesinde bir aydır çalışıyordu. Maaşını istedi. Atölyenin iki patronu, diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli genci dövdüler.

Polis geldi.

Ambulans çağırıldı.

Suriyeli ambulansa kondu.

Kaçak çalışan diğer Suriyeli işçiler, polisten gizlenmek için kaçıştılar. Atölye sahipleri, “maaşını Çarşamba günü ödeyecektik ama bize saldırdı” dediler.

★★★

Mülteci işçinin ambulansa konduğu aynı günün gecesi bitip sabaha dönerken Suriyelilerin vatansız kalması ortamını hazırlayanlardan İngiliz eski istihbarat görevlisi kaldırımda ölü bulundu.

İstanbul'a gelmişti.

“Beyaz Baretliler Grubu” adıyla bir dayanışma örgütü kurmuş, Suriye'de iç savaş başlayınca rejime isyan edenlerin tarafında “insan hakları savunucusu” olarak saf tutuyordu. Onun faaliyetlerine Türk istihbaratı değil daha çok Rus istihbaratçılar bozuldukları için yakın takibe almışlardı.

Eşiyle yeni evliydi.

Geç vakit uyudular.

Sabah saat 5.30 sıralarında İngiliz istihbaratçıyı İstanbul Karaköy Tophane'de Kılıç Ali Paşa Camii'ni gören sokakta kiraladığı evin penceresinden attılar. Ölmüştü. Cesedin yüzünde kesici alet yarası, ellerinde ve ayaklarında da kırıklar vardı.

Eşi derin uykudaydı!

★★★

İngiliz istihbaratçı eşinin koynundan alınıp ölüsü pencereden aşağıya atılırken Türk Cumhurbaşkanı da “Suriye iç yangınının yarattığı mektup sorununu” çözmek ve “verilen mutabakat sözlerinin yerine getirilmesini” istemek üzere ABD'ye Trump ile görüşmeye gitti.

Ne demeye gitti?

Bizi ciddiye alın!

“Sizi adam yerine koyup ayağınıza geldik” bizi sizden kopmaya zorlamayın!

B planımız var!

Adam yerine koyup ayağına gittiği Trump da eski mektubun mürekkebi kurumadan yenisini yazıp, “Rusya'dan aldığınız S-400'ü depoya kilitleyin, örümceklensin, bizden yeni Patriot alın…” istedi.

Netameli bir manzara!

Kırıldı kırılacak.

★★★

Vatansız kalan Suriyelinin Türk işveren dünyasına ve şirketlerine sunduğu ucuz emek, yerli emeğin fiyatını da aşağı çekmeye zorluyor. Türkiye'de her işçi, her memur, her emekçi “Suriyelinin çalıştığı ücrete razı olmaya” mecbur ve mahkum hale geldi.

Kaba hesapla:

21 milyon işsiz var.

Ve kriz derinleşiyor.

Çözüm:

Bak Suriyeli ucuza çalışıyor. Sen de Suriyelinin çalıştığı ücrete gel razı ol. Yoksa işini de kaybedersin!

Manzara bu!