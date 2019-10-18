Kibirli, üsten bakıcı, yarı tanrı sesli mektup geldi. Her mektuba cevap yazılmaz. Cumhurbaşkanı üzerinden bütün Türkiye'ye hakarettir. Bu mektup cevabını bulacaktır. ABD Başkanı'nın, Türk Cumhurbaşkanı'na gönderdiği “terbiye ve diplomasi sınırlarını aşan mektup” dünyanın yeni bir doğum sancısı içinde olduğunun belirtisidir.

Dünya liderliği gidiyor.

Ekonomik gücü eriyor.

Jeopolitik kayıyor.

Ne oldum delisi olmuş bir küresel gücün birinci elinden çıkıp gelmiş bu mektubu, üç sarsıntının eleği altında okumak uygun olur. Önce Mustafa Kemal'in “jeopolitikle” ilgili cümlesini hatırlatayım. Demiş ki; “Ben askeri ve siyasi sorunları haritadan mütalaa (iyice ve etraflıca düşünmek) ederim.”

Yani!

Coğrafi özellik.

Komşularla ilişki.

Kopmaz bir bütündür.

Yurtta sulh.

Cihanda sulh.

Yani!

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Kimsenin gözü de bizim toprağımızda olmasın.

Yani!

Dünya çatırdıyorsa.

Çatışma bölgesindeysek.

Yüksek tehdit altındaysak.

Kuşatılmışlık hissi içindeysek.

Aklı öne geçireceksin.

Sağlam duracaksın.

Bu küstah mektuba Türkiye'nin cevabı, Mustafa Kemal'in “haritaya bakın” öğüdü ışığında eğilmez, bükülmez duruşlu olmak zorundadır.

★★★

Bu mektubun tafrası!

Üst perdeden atması.

Şunu demeye getiriyor:

Dünya bana muhtaçtır.

ABD, dünya lideridir.

Rakibi yoktur.

Siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, bilimsel teknolojik, diplomatik güç üstünlüğü bendedir. Dünya güvenliği demek, ABD'nin güvenliği demektir. Dünyanın her yerine çıkarım. Uçan kuş, denizde oynayan balık, karada yürüyen kaplumbağa benden sorulur. Orta Asya'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, denizlerde ve karada petrol ile doğalgazın yarattığı enerji zenginliği benim yönetimim ve kontrolümdedir.

Evet bu böyleydi.

Uzun yıllar böyle oldu.

Ama artık değil.

Çin ve Rusya var.

Bu iki ülke uzun zamandan beri attıkları her adımla; “ABD tek odaklı dünya düzenini devam ettirmek iddiasından vazgeçsin, çok kutuplu dünya düzenine alışsın” diyorlar.

Tek kutuplu dünya yok.

Bu kendini ulu gören mektup, bu açıdan cevabını almalıdır.

★★★

Bu mektup!

Bu böbürlenen satırlar.

Şunu demeye getiriyor.

Ben kimliklerle oynarım.

Ben mezhepleri güderim.

Milletleri çatıştırırım.

Sonra da gelin sizi barıştırayım diye arabulucu olurum, yine üste çıkarım.

Eskidendi.

ABD rüyası bitti.

Pax Americana çöktü.

Orta Asya ve Orta Doğu'da ekonomik, siyasi, ideolojik, kültürel dünya çok değişti.

Yeni güçler belirdi.

Avrasya oyun bozuyor!

ABD, silah gösteren, silah satan, işgal eden, hukuku çiğneyen, kaba kuvveti yücelten, örtülü operasyon yapan, terör örgütünden taşeron üreten, ülkelere borç tuzakları kuran, yoksul ülkelerden gelir transfer eden, ekonomik tetikçiliğe başvuran, ticaret savaşı çıkartan, dünya ekolojik sistemini bozan, havasını, suyunu, toprağını kirleten eylemleriyle dünya insanlarının ve hatta kendi yurttaşlarının gözünde dökülen bir güce evirildi.

★★★

Küstah mektup!

Cevabını alacaktır.