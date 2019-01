Mermi ile söyleşi!

Soru:

Mermi, mermi vurucu mermi, delici mermi, can alıcı mermi senin fiyatında indirim yaptılar. Sevindin mi?

Cevap:

Ben mermiyim namludan çıkarım. İnsan öldürürüm, canlının hayatını bitiririm. Anneyi, babayı, çocuğu, dedeyi, nineyi, can taşıyan her varlığı “can derdine” düşürür, korkuturum. Benim fiyatım inmiş, çıkmış benim açımdan zerre sevinç doğmaz.

Soru:

Seni tabancasında, tüfeğinde kullanan açısından bakınca indirim iyi oldu mu demek istiyorsun?

Cevap:

Benim fiyatımı ucuzlatmak demek insan hayatının kıymetini ucuzlatmak demektir. Sen bu soruyu bana değil, beni kullanarak canlı hayatına son vermek düşüncesinde olanlara sor.

Soru:

Tamam onlara sorarım da MKEK yetkilileri senin fiyatında yüzde 7.5 indirim yaparak “enflasyonla mücadeleye” destek ve omuz verdiklerini söylediler. Senin fiyatındaki indirim enflasyonu da aşağıya çekmez mi?

Cevap:

Sayın büyüklerim alınmasınlar bu saçma bir mücadele olur. Benim enflasyonu ölçen sepette adım, sanım yok. Enflasyonu ölçen sepette; dana eti, kuzu eti, tavuk eti, örgü yünü, kombi bakımı, doktor muayenesi, sinema ve maç bileti, internet kafe saat ücreti, kaş aldırma, manikür çektirme, hamama girip keselenme, yunup temizlenme dahil 407 madde var, ben yokum. Her gün insanlar mermi mi yiyor? Aile babası akşam evine dönerken şuradan bir kilo mermi alayım da çocukları sevindireyim mi diyor? Saçma!

Soru:

Saçma deme. Mermi ile tavşan vurursun, keklik vurursun, eti yenen her türlü uçarı ve kaçarı vurursun. Vura vura enflasyonu indirmek de bir yol ve yöntem değil mi?

Cevap:

Anlayamadım.

Soru:

Mermi, mermi sayın mermi, vurucu mermi, delici mermi işine gelmeyince anlamaza yatıyorsun. Yoksa sen de mi “enflasyonla mücadeleyi beka meselesi yapmış” Cumhurbaşkanı'na, hükümete ve damat Maliye Bakanı'na muhalifsin?

Cevap:

Şimdi anladım gazeteci sen yandaş kalemsin. Lafı şuraya getirmektesin. Mermi ile keklik vurulur, tavşan vurulur. Ne kadar çok eti yenen yaban hayvanı vurursak yiyeceğimiz et çoğalır. Et arzı artar, talebi geçer. Et ucuzlar demeye getiriyorsun.

Soru:

Evet aynen onu demeye getiriyorum. Nitekim mermilerin üreticisi ve satıcı MKEK yetkilileri de “mermi fiyatlarında indirim kararını Maliye Bakanımızın uygulamaya soktuğu enflasyonla mücadele programına katkı olsun diye aldık” açıklamasını yaptı. Oysa sen “merminin enflasyon sepetinde zerre ağırlığı yok” diyerek hükümetin kararlı mücadele programına kurşun sıkmış olmuyor musun?

Cevap:

Gazeteci sen benimle kafa mı buluyorsun? Yaban hayvanı etiyle et fiyatlarını düşürmüş dünyada tek örnek ülke yok.

Soru:

Vurucu mermi, delici, korkutucu sayın mermi, o zaman niçin senin fiyatını indirdiler?

Cevap:

Söylemeye utanırım.

Soru:

Neden utanırsın?

Cevap:

Ben mermiyim, siz insanlara donmuş duygulu, ruhsuz gibi görünürüm ama benim de terbiyem var, söylemeye utanırım.

Soru:

Söylemeye utandığın nedir?

Cevap:

Yağcılık.

Yağcılık.

Yağcılık.

MKEK, Cumhurbaşkanı'na, Hükümete ve Maliye Bakanı'na yağcılık olsun diye “mermi fiyatlarını yüzde 7.5 indirme” gitti.

Göze girmek istiyor.

Soru:

Nereden biliyorsun?

Cevap:

Ey Türkiye'den habersiz gazeteci. Ey mermi gibi donmuş kafalı gazeteci, bu gerçeği bile göremiyorsun.

Defol git, kapımdan.